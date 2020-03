Bernard Tomic aurait admis à Andrea Petkovic qu’il avait menti sur le coronavirus

L’Australien Bernard Tomic aurait avoué à l’Allemand Andrea Petkovic avoir menti dans sa récente interview accordée au Herald Sun. La semaine dernière, Tomic a affirmé qu’il présentait “tous les symptômes” du coronavirus.

L’ancien numéro 17 mondial Tomic a joué pour la dernière fois au Challenger de Monterrey au début du mois. Tomic n’a pas impressionné à Monterrey alors qu’il quittait l’épreuve en huitièmes de finale après avoir perdu contre son compatriote Aleksandar Vukic.

“Depuis mardi, j’ai commencé à me sentir mal”, a déclaré Tomic au Herald Sun il y a plus d’une semaine. “J’ai déjà eu un essoufflement et mon système immunitaire était faible et épuisé.” Je suis actuellement à Miami et isolé de tout le monde, comme conseillé.

«Je n’ai pas encore été testé pour cela (COVID-19) mais j’ai tous les symptômes. “Je pense que je l’ai fait voyager du Mexique à Monterrey la semaine dernière.” Après avoir lu les nouvelles, Petkovic a apparemment contacté Tomic et lui a dit qu’il allait bien et qu’il ne ressentait aucun symptôme.

“Il parle souvent sans réfléchir, la dernière fois qu’il s’agissait du coronavirus. Je lui ai écrit il y a quelques jours et il a admis que tout cela n’était qu’un mensonge et qu’il ne savait même pas pourquoi il l’avait fait”, aurait déclaré Petkovic. GoTennis, comme révélé sur We Love Tennis France.

Pendant ce temps, l’ATP a prolongé la suspension de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer, avec des événements ATP 250 à Stuttgart et à ‘s-Hertogenbosch.