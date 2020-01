Victoria très confortable, rapide et réactive du premier top 10 à liza de cette Open d’Australie dans la catégorie masculine. Italien Matteo Berrettini Il a eu un début placide, vous pouvez dire rêvé, pour la facilité avec laquelle il a trouvé son tennis et a réussi à entrer dans le deuxième tour sans surprise. Devant le local Harris, Matteo a fait un match très rapide, soutenu par son service et sa droite, ses deux grands arguments, pour ajouter la victoire (6-3 6-1 6-3).

.