Bertens: “Le travail acharné vous permet d’obtenir des choses inimaginables”

Kiki Bertens atteint le dixième titre de sa carrière professionnelle et le premier cette saison, dans la WTA Premier St.Petersburg 2020 grâce à une semaine de grand tennis où il n’a perdu qu’un set. Les Néerlandais consolident leur présence dans le top 10 et dans les déclarations recueillies par le site Internet de la WTA, ont affirmé l’importance du travail et des sacrifices pour réussir. “J’ai terminé la semaine dernière très touché par ce qui s’est passé en Fed Cup, mais mon équipe m’a mis beaucoup de pression pour faire de mon mieux. Venir à ce tournoi et défendre le titre de l’année dernière est tout simplement génial. Je me sentais un peu nerveux, mais ce qui s’est passé cette semaine montre qu’avec un travail acharné, je peux obtenir des succès inimaginables “, a-t-il expliqué après avoir remporté Elena Rybakina.

