Bianca Andreescu change la raquette de la guitare en quarantaine

Tous les joueurs de tennis ont désormais compris que la pause dans le circuit sera plus longue que prévu, peut-être à tel point qu’ils n’ont même plus la possibilité de concourir à nouveau en 2020. Au fur et à mesure que les jours passent et que nous assimilons cette réalité, les joueurs partagent sa réflexion humaine sur la pandémie et la contribution de ses activités de confinement à des semaines. Dans une interview avec le magazine La mode, Bianca Andreescu Il nous offre un point de vue qui frise le philosophique, en même temps qu’il énumère quels hobbies l’aident à mieux supporter la distance avec le tennis.

«Il est difficile de s’éloigner de ce que vous aimez mais, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, toute situation est désormais hors de notre contrôle. Pourquoi cela se produit-il? Quand cela se terminera-t-il? Que pouvons-nous faire d’autre en tant que citoyens? », Demande le Canadien dans tout le texte. «Plusieurs fois, je me dis que nous sommes vraiment dans un film, mais non, malheureusement ce n’est pas le cas. C’est la vraie vie et il est très difficile de voir certaines personnes qui ne prennent pas au sérieux les avertissements et la distanciation sociale. Il est entre nos mains d’agir avec force et unité, en utilisant la connaissance et la sécurité pour tous », déclare l’actuel numéro 6 mondial.

A 19 ans, Andreescu démontre non seulement qu’il a le talent pour remporter des tournois du Grand Chelem, il l’a aussi pour montrer sa maturité devant un panorama aussi méconnu. «Nous pouvons utiliser ce temps pour être avec nos familles, nouer des liens qui n’existaient peut-être pas auparavant ou renforcer nos relations habituelles, créant de nouveaux souvenirs. C’est le moment idéal pour explorer des choses que nous n’avons jamais faites auparavant, qui sait, peut-être trouverons-nous une nouvelle passion ou un nouveau passe-temps pour l’avenir. Nous pouvons également travailler sur nous-mêmes. Par exemple, j’ai commencé un programme de développement personnel qui commence déjà à changer ma vie pour le mieux », raconte celui de l’Ontario.

Et que fait Bianca dans les moments qu’elle a précédemment utilisés pour le tennis? “Je lis beaucoup, surtout livres du développement personnel, ceux qui traitent des aspects de la vie. Bien sûr, j’aime aussi série de Netflix et HBO, je suis actuellement Ozark, Narcos, Euphoria and Friends. Je suis généralement accro à tout type de documentaire, surtout avant d’aller me coucher », explique le dernier champion de l’US Open. Mais sans aucun doute, la grande révélation survient quand Andreescu découvre son récent lien avec la musique.

“Même J’ai commencé à faire de la musique, travaillant sur des rythmes avec un arôme de R&B, de rap et de hip-hop, ce qui a du sens car ce sont mes genres préférés, ce que j’écoute le plus. J’ai aussi recommencé à jouer de la guitare, ce que je n’avais pas fait depuis quatre ans, quand j’ai commencé mon entraînement le plus sérieux au tennis. En raison de mon emploi du temps et de mes voyages, il m’était impossible de continuer à pratiquer, mais maintenant je me désoxyde lentement, c’est incroyable de voir que je sais encore comment le faire. Il ne me reste plus qu’à créer un compte sur TikTok », rit-il.

Un long moment loin du tennis se profile toujours, mais un horizon différent pour tous les êtres humains se profile également. C’est du moins ainsi que le joueur le comprend. “Je crois vraiment qu’il y a une signification spirituelle derrière tout cela, une raison profonde et sous-jacente. Alors que nous réfléchissons, c’est le bon moment pour se souvenir de trois points essentiels. La première chose est que nous sommes tous égaux en tant qu’êtres humains, quelle que soit notre race, notre culture, notre sexe, notre religion ou notre profession. Ici la maladie ne distingue pas, ne fait pas de discrimination, il est temps pour nous de la comprendre tout de suite. Deuxièmement, rien ne devrait jamais être tenu pour acquis en termes de santéNous devons être reconnaissants chaque jour pour la bonne santé que nous avons et continuer à soutenir tous ceux qui la rendent possible. Et enfin, souligner que nous sommes tous connectés, quelque chose qui affecte une personne finit par nous affecter tous, d’une manière ou d’une autre. »

