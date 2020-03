Bianca Andreescu défend l’annulation de BNP Paribas Open 2020

Malgré son retrait du BNP Paribas Open 2020, Bianca Andreescu s’est sentie déçue de l’annulation du tournoi. Cependant, le champion en titre de l’US Open a défendu la décision d’annuler le plus grand tournoi de tennis après le Grand Chelem.

Le BNP Paribas Open 2020 devait commencer cette semaine à Indian Wells, mais le “cinquième slam” non officiel a été annulé après la confirmation d’un cas de coronavirus dans la vallée de Coachella. Le verdict d’annuler le tournoi a choqué de nombreux fans et joueurs, dont Andreescu. Cependant, pourquoi le Canadien a-t-il estimé que les organisateurs avaient pris «la bonne décision»?

«C’était assez choquant» – Bianca Andreescu

La championne en titre a été étonnée en apprenant que l’événement était annulé. Mais elle comprend le scénario et comprend la profondeur de la situation. Andreescu sait que la santé et la sécurité sont d’une importance primordiale. Les fans, les joueurs, les officiels et toutes les personnes impliquées dans l’événement devraient être en sécurité.

“Je dirais que c’était assez choquant”, a déclaré Andreescu dans une interview avec Tennis Channel. «Nous tous, joueurs de tennis, voulons avoir une chance de participer à chaque tournoi. Je sais que tous ceux qui ont pris cette décision ont pris la bonne décision parce que la santé est n ° 1. »

“C’est certainement l’un de mes tournois préférés”: Andreescu

Le joueur de 19 ans s’est senti «nostalgique» après être revenu au Palm Springs en tant que champion en titre. Qualifiant Indian Wells de «paradis du tennis», Andreescu a ressenti un sentiment vraiment incroyable en tant que champion en titre. “C’est certainement l’un de mes tournois préférés”, a-t-elle conclu.

La montée rapide d’Andreescu au sommet n’est pas passée inaperçue. Son ascension a certainement été fulgurante depuis son classement hors 150 au début de l’année dernière jusqu’à la fin de la saison dans le top-5. Elle a également choqué le monde après avoir remporté le titre de l’US Open l’année dernière. Cependant, elle n’a pas encore disputé de match de compétition cette saison.

Andreescu a subi une blessure au genou il y a cinq mois lors de la finale de la WTA à Shenzhen, en Chine. Elle s’était retirée de plusieurs tournois, dont l’Open d’Australie 2020. De plus, elle a reporté son retour à Indian Wells, expliquant qu’elle n’était «toujours pas à 100%» après sa blessure.

Il est difficile de dire combien de temps faudra-t-il à Andreescu pour revenir à la tournée. Cependant, ses adversaires devraient être prêts à lui faire de nouveau face bientôt.

