Bianca Andreescu devrait mener le Canada contre la Suisse en Fed Cup

La première édition des éliminatoires de la Fed Cup se déroulera du 7 au 8 février, avec 16 équipes espérant décrocher huit places lors des finales de la Fed Cup avec la France, l’Australie, la République tchèque et la Hongrie hôte. À Bienne, la Suisse accueillera le Canada sur un terrain dur couvert, avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele et Timea Bacsinszky portant la nation natale contre Bianca Andreescu, Leylah Fernandez, Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski.

N ° mondial 6 et la championne de l’US Open Bianca Andreescu n’a pas encore disputé de match après la finale de la WTA l’année dernière, souffrant d’une blessure au genou contre Karolina Pliskova et restant sur la touche depuis, évitant à la fois l’ASB Classic et l’Open d’Australie.

Pour le moment, il n’est pas certain que Bianca soit prête à participer au week-end prochain, mais elle se rendra à Bienne avec le reste de l’équipe, dans l’attente de s’entraîner au moins avec eux. Après les premiers entraînements à Los Angeles, Bianca s’est rendue à Barcelone pour voir le Dr

Angel Ruiz Cotorro, qui a également aidé Rafael Nadal dans le passé, a de nouveau frappé le terrain à Monte-Carlo et espère revenir à elle à 100% dès que possible. “Nous ne prenons aucune décision pour le moment”, a déclaré l’entraîneur Sylvain Bruneau.

“Bianca est éligible; elle fait partie de l’équipe. Mais une chose est sûre: elle ne jouera que si elle est parfaitement préparée. Si elle est sur le point d’être prête, elle ne jouera pas. Nous ne la regardons pas comme elle y va et recommence la compétition.

Nous le regardons comme si c’était peut-être une façon de recommencer. C’est peut-être une semaine d’entraînement où elle frappe avec les filles, elle s’entraîne dur là-bas, elle fait beaucoup de fitness, alors on verra. Ce n’est pas un plan pour commencer à rivaliser avec la Fed Cup.

Mais si elle est prête, ce pourrait être une bonne configuration. Ce ne sont que deux matchs. Ce n’est pas un tournoi où vous jouez cinq ou six matchs, donc ça pourrait être une bonne chose. ”