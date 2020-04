«Bianca Andreescu est passionnante à regarder, c’est comme un combat de rue»

Retiré en 2012 en tant que dernier champion américain majeur, Andy Roddick est resté en dehors des eaux du tennis, explorant d’autres choses dans la vie et ne regardant pas autant de matchs au cours des dernières années. Pourtant, la gagnante de l’US Open de 2003 aime regarder la championne en titre de New York Bianca Andreescu, trouvant son tennis passionnant et celui qui attire le spectateur dans le choc après avoir exprimé tant d’émotions différentes.

Mis à l’écart avec une blessure au genou subie lors de la finale de la WTA à la fin de la saison précédente, Bianca n’a pas encore fait ses débuts en 2020, manquant l’ASB Classic à Auckland, l’Open d’Australie, Dubaï, Doha et Indian Wells, travaillant dur pour faire la meilleure récupération possible avant que le coronavirus ne suspende la saison de tennis au moins jusqu’en juin mais probablement pour une période beaucoup plus longue.

Malgré deux revers importants au cours des 12 derniers mois, la Canadienne est toujours classée sixième au monde après avoir remporté trois titres notables, à commencer par Indian Wells en mars dernier où elle a évincé quatre des 20 meilleures joueuses pour devenir la plus jeune championne du désert depuis Serena Williams. .

Une adolescente a subi une blessure à l’épaule à Miami et a raté presque toute l’action jusqu’à Toronto en août, revenant à son meilleur et remportant le titre devant les supporters locaux après trois triomphes parmi les 10 premiers à son actif.

Avec l’élan de son côté, Bianca a conquis le premier trophée majeur à l’US Open quelques semaines plus tard, devenant le premier adolescent avec le titre à ce niveau depuis 2006 et se rapprochant du trône de la WTA à un si jeune âge et seulement un quelques tournois joués.

Malgré un calendrier léger pour le reste de la saison, Andreescu n’a pas pu éviter cette terrible blessure au genou contre Karolina Pliskova lors de la finale de la WTA, restant sur la touche depuis et espérant faire son retour dès que l’action recommencera dans la seconde partie de 2020 ou, plus probablement, en 2021.

“Je n’ai pas beaucoup regardé le tennis ces dernières années, mais Bianca Andreescu est passionnante à regarder. J’ai aimé la regarder l’été dernier, elle vous amène dans le match et en fait un combat de rue, en passant par différentes phases quand elle est heureux, triste, en colère; même si vous ne savez rien du tennis, si vous écoutez son match, vous aurez envie de savoir ce qui se passe, comme de reconnaître quelqu’un qui fait des choses exceptionnelles. Elle est l’une de mes préférées. ”