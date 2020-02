Bianca Andreescu et Sofia Kenin gagnent des places. Svitolina, diapositive Bencic

L’événement WTA Premier à Dubaï a apporté des changements importants sur la liste WTA, avec un nouveau joueur dans le top-5. Ashleigh Barty reste le numéro un mondial. 1 malgré avoir raté toute l’action après Melbourne, effectuant un retour cette semaine à Doha et cherchant des points propres car elle n’a pas joué à ce moment il y a un an.

Ashleigh est à 2300 points du monde. 2 et la championne de Dubaï Simona Halep qui a remporté le premier titre depuis Wimbledon en juillet dernier. Karolina Pliskova est à 876 points derrière la Roumaine après avoir perdu en quart de finale à Dubaï, espérant une meilleure manche à Doha où elle n’a pas joué il y a 12 mois.

La championne de l’US Open Bianca Andreescu est de retour dans un classement de haut niveau en carrière, entrant dans le top 4 bien qu’elle n’ait pas joué depuis la finale de la WTA, toujours aux prises avec une blessure au genou et évitant Dubaï et Doha. La gagnante de l’Open d’Australie Sofia Kenin est dans le top 5 pour la première fois, évoluant devant Elina Svitolina et Belinda Bencic malgré une défaite précoce à Dubaï face à Rybakina.

Kiki Bertens a remporté le titre à Saint-Pétersbourg et a sauté Dubaï, gagnant deux positions et progressant de 34 points devant Elina Svitolina qui n’a pas encore trouvé son meilleur tennis jusqu’à présent en 2020. Serena Williams est numéro un mondial. 8 de plus que la championne de Dubaï l’an dernier, Belinda Bencic, qui a perdu cinq places après la sortie du premier tour.

Elena Rybakina a été l’un des joueurs de la saison jusqu’à présent, atteignant quatre finales et perdant à peine le titre à Dubaï après un affrontement à suspense avec Simona Halep dans le match décisif décisif. Maria Sakkari est dans le top 20 pour la première fois, avec Anastasia Pavlyuchenkova comme seule nouvelle joueuse dans le top 30.

Cori Gauff, âgée de 15 ans, doit attendre Indian Wells pour revenir en action, mais elle a franchi une nouvelle étape dans le classement cette semaine, devenant la plus jeune joueuse du top 50 depuis août 2005. Classements WTA