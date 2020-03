Bianca Andreescu honorée par la comparaison de Kim Clijsters

Bianca Andreescu, sensation montante du tennis, est flattée par sa comparaison avec Kim Clijsters, quadruple vainqueur du Grand Chelem en simple. La championne de l’US Open 2019 a souvent été félicitée pour sa ressemblance avec Clijsters. Cependant, pourquoi Andreescu rappelle à tout le monde le Belge?

L’entraîneur de tennis et analyste télé Darren Cahill a déclaré que le Canadien de 19 ans rafraîchit sa mémoire de Clijsters. L’adolescente a impressionné de nombreux experts du tennis avec ses réalisations à un si jeune âge.

“C’est incroyable parce que Kim était mon idole d’enfance”: Kim Clijsters

“C’est incroyable parce que Kim était mon idole d’enfance. Mon entraîneur lui disait tout le temps que je me souviens d’elle », a-t-elle déclaré dans une interview à Pal Springs Life.

«Je l’ai regardée à cause de son style de jeu. Elle était tellement différente des autres joueurs et elle avait un jeu complet. Elle était très forte mentalement, physiquement et tactiquement », a-t-elle ajouté.

Plus tôt, Caroline Wozniacki a également félicité Andreescu pour ses similitudes comme Clijsters. Cependant, Andreescu est souvent comparé à l’ancien n ° 1 mondial car elle bouge bien et elle peut s’étirer et se mettre à quelques balles. Elle possède également un jeu agressif et comme la capacité de produire des angles difficiles. De plus, Andreescu préfère le coup droit tout comme Kim.

Andreescu peut-il marcher sur les traces de Clijsters?

L’augmentation rapide du jeune de 19 ans n’est pas passée inaperçue. Cependant, peut-elle répéter les résultats produits par la femme de 36 ans et réussir même plus qu’elle?

Clijsters est un triple champion de l’US Open. Un jalon qui a été atteint par seulement six autres femmes à l’ère ouverte. Son premier titre à Flushing Meadows remonte à 2005 alors qu’elle n’avait que 21 ans. En revanche, Bianca a décroché le titre de l’US Open à l’âge de 19 ans.

Andreescu souffre actuellement d’une blessure au genou et espère rejoindre le WTA Tour au Indian Wells Masters ce mois-ci. Elle est la championne en titre cette année, dans l’événement. Cependant, elle n’a pas encore disputé de match de compétition cette saison après qu’une blessure l’a forcée à se retirer de l’Open d’Australie 2020.

Clijsters avait également souffert de blessures au genou au cours de sa carrière. Cependant, elle a combattu toutes les blessures de sa vie. De plus, elle est venue après plus de sept ans à la retraite pour retourner au tennis professionnel le mois dernier. Il sera intéressant de voir comment Andreescu sortira de sa blessure et reprendra son rythme.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion