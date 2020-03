Bianca Andreescu, impatiente de participer à nouveau à la compétition

Bianca Andreescu Vous devrez attendre, si tout se passe comme vous l’imaginez, pour réapparaître dans le circuit. Et ce ne sera pas par désir. La Canadienne, championne de l’US Open 2019, est sur le point d’être complètement rétablie de sa blessure au genou et a déclaré au magazine ‘People’ qu’elle regardait avec énergie et tennis pour revenir à un meilleur niveau que celui qui l’avait fait champion d’un Grand Chelem.

«Je suis super impatient de recommencer la compétition. Je veux atteindre le maximum, donc je suis super anxieux. Mais en même temps, je suis prêt. Je n’y vais que tous les jours, je m’améliore au fil des jours. J’en suis très content. J’ai fait beaucoup de rééducation sur mon genou, beaucoup de renforcement. J’espère jouer à l’Open de Miami. J’ai travaillé très, très dur et je suis prêt à recommencer la compétition. Je pense que je vais à nouveau concourir à un niveau encore plus élevé qu’auparavant. “

“Je suis impatient que les Jeux Olympiques arrivent”

Sans savoir encore combien de tournois se disputeront prochainement, Andreescu a surtout un but dans la saison. Une date unique «J’ai entendu des athlètes qui ont joué aux Jeux olympiques au fil des ans et ils disent que c’est l’une des meilleures expériences de leur vie, donc c’est certainement un objectif de jouer. De toute évidence, non seulement y participer, mais obtenir cette médaille d’or serait quelque chose d’incroyable. Je l’attends avec impatience. Je me souviens quand j’avais 12 ans après avoir vu les Jeux olympiques de 2012 et dire à ma mère: “Je veux être là.” Et j’ai une très bonne opportunité cette année, donc je suis super excité. »

Un rendez-vous qui viendra avec l’expérience d’avoir réalisé de grands titres, de se connaître dans ces situations. On sait le travail que sa mère a fait avec Bianca, inculquant des routines de méditation, qui lui ont valu de se calmer au quotidien. «J’ai grandi en sachant que j’étais une personne impatiente. Ce n’est pas seulement moi qui me le dis, mais tout le monde autour de moi. Le moment après l’US Open était quelque chose comme quand tout ce travail en valait la peine. Ce n’était pas un succès de la nuit le matin, je rêvais de ce moment depuis que j’avais 12 ans, donc ça m’a vraiment fait réaliser la patience dont vous avez besoin pour continuer à pousser et à poursuivre vos rêves. “

