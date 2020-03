Bianca Andreescu: “Je suis accro à Netflix”

Les problèmes persistent pour la jeune joueuse de tennis canadienne Bianca Andreescu. La gagnante de l’Us Open 2019 vit une véritable épreuve et son dernier match remonte à la finale WTA du très lointain 30 octobre où elle a affronté Karolina Pliskova et a eu un problème lors du troisième match du premier set.

Andreescu est la championne en titre à l’US Open et à l’Open canadien, après avoir battu Serena Williams pour remporter les deux titres. Elle est la première joueuse de tennis canadienne à remporter un titre en simple du Grand Chelem et la première à remporter l’Omnium canadien en 50 ans.

Elle est également la première joueuse à remporter un titre en simple du Grand Chelem à l’adolescence depuis Maria Sharapova en 2006. La championne de l’US Open a fait allusion à un possible retour sur le circuit de l’Open de Miami: «Je suis accro à Netflix, je ne le suis pas pense que c’est une bonne chose.

C’est la meilleure thérapie pour moi. Je le prends juste de jour en jour, je fais de mieux en mieux au fil des jours. J’en suis très content. J’ai fait beaucoup de rééducation sur mon genou, beaucoup de renforcement. En ce moment, j’espère jouer au Miami Open “- a déclaré le Canadien dans une interview au magazine PEOPLE.

Andreescu a également parlé des Jeux olympiques: “J’ai vraiment hâte aux Jeux olympiques de cette année, à 100%. Je me souviens quand j’avais 12 ans. Je me souviens d’avoir regardé les Jeux olympiques de 2012 et d’avoir dit à ma mère:” Je veux être là. “Et j’ai de très bonnes chances cette année, donc je suis super excitée”, a-t-elle ajouté.

«J’ai entendu des athlètes qui les ont joués au fil des ans et ils disent que c’est l’une des meilleures expériences de leur vie, donc c’est certainement un de mes objectifs. Évidemment, non seulement y participer, mais obtenir cette médaille d’or serait quelque chose d’incroyable ».