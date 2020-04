Bianca Andreescu: “J’essaie de chercher les points positifs dans tout ça!”

La Canadienne Spitfire Bianca Andreescu a pris le temps de donner à Tennis Channel Live une interview sur sa vie avant l’épidémie de virus jusqu’à présent. Elle n’est issue d’aucun titre et a gagné un peu d’attention à gagner de la constance dans trois des plus grands titres de tournoi de sa carrière. C’est son moment d’évasion à Indian Wells l’année dernière qui a mis son nom, son visage et son mantra sur la carte. Par la suite, elle remporterait la Coupe Rogers dans son pays d’origine, le Canada, puis gagnerait Serena Williams par la suite à l’US Open.

Andreescu n’a pas eu la chance, comme les autres joueurs, de défendre ses titres depuis que les tournois ont été brutalement suspendus en raison de l’épidémie de virus. Elle réparait et soignait son genou blessé en subissant une blessure lors des finales WTA d’octobre dernier à Shenzhen. Indian Wells a été annulé, c’était le début des chocs et des cris que les joueurs ont dû endurer alors que leur saison se désintégrait lentement un événement à la fois. Ce n’était peut-être pas de la chance à l’époque, mais pour la Canadienne, la pandémie lui a donné le temps de se regrouper, de rester en forme et de se préparer. Joueurs qui n’ont pas été blessés et qui se sont maintenus dans la mainstea avec des tournois, le hiatus n’a pas été aussi bon mentalement ou physiquement.

Beaucoup ont commencé à développer et à réorganiser leurs passe-temps sur lesquels ils peuvent commencer une autre carrière ou profession. Elina Svitolina a parlé de peut-être être animatrice de télévision. Sabine Lisicki a développé une chaîne You Tube pour produire des vidéos d’entraînement, Jo-Wilfried Tsonga a été vu en train de jouer à la batterie pendant que son fils jouait de la guitare. C’est le moment de prendre des mesures dangereuses mais aventureuses et les joueurs commencent à être réalistes si leur carrière de tennis se transformait en barre latérale. C’est devenu une révélation frappante pour plus de joueurs car leur argent s’est lentement dissous et trouver le prochain chèque de paie pour devenir financièrement stable semble difficile. Ils ont employé l’ATP / WTA et l’ITF pour se conformer à leur donner des fonds supplémentaires. Des situations ont été en préparation mais un peu trop lentes pour que les joueurs aient du mal à remettre leurs finances en forme.

Andreescu traverse également ses problèmes et ses situations avec trois titres sur sa raquette mais pas en mesure d’en défendre deux en 2020 en raison de la pandémie. Le seul événement qui reste est l’US Open et être prête à jouer à son plus haut niveau pour Bianca sera toujours une expérience qui attend de se produire. Elle ne saura vraiment pas comment est son genou avant de monter sur le terrain en compétition. Elle a accompli beaucoup de choses à son âge, plus jeune que la plupart des joueurs et sait que chaque fois que les épidémies de virus auront pris fin, elle voudra continuer et être à un bon niveau pour réussir dans les tournois restants. Bianca Andreescu sait de quoi elle était capable auparavant et espère que tout se passera bien. Comme elle l’a dit dans les médias de Tennis Channel: «Je vais continuer à me faire.»