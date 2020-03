Bianca Andreescu ne jouera pas le tournoi Indian Wells

Tout semble tourner Bianca Andreescu en ce 2020. Mauvaises sensations d’entraînement et encore incapable de débuter en ce début de saison, des revers constants qui ne l’empêchent jamais de renverser la situation. À 19 ans, la jeune joueuse canadienne montre une certaine faiblesse, avec des fissures jamais vues auparavant et cela laisse beaucoup de doutes si elle pourrait revenir au niveau indiqué l’année dernière, obtenant entre autres de gagner à Indian Wells et à l’US Open 2019 .

Lorsqu’il allait retrouver le terrain qu’il aime le plus, ces malaises au genou gauche l’empêcheront de jouer à Indian Wells et de défendre le titre remporté il y a tout juste un an. La piste dure nord-américaine est l’habitat naturel de cette guerrière des pistes, qui devra bien récupérer pour serrer ses options pour être à Miami. Vous devez parier sur une préparation complète qui mettra fin à cette tournée sur piste difficile avec de bons sentiments et de la confiance, avec l’objectif minimum de maintenir votre top dix dans le classement WTA.

Dans un communiqué, la joueuse canadienne était très déçue qu’elle ne puisse pas être à la date américaine qui débutera dans les prochains jours: “Comme beaucoup d’entre vous le savent, je souffre d’une blessure qui m’empêche de jouer au tennis depuis la dernière WTA Finales Cela a été un long chemin vers la récupération, et bien que tout indique que je jouerais et défendrais mon titre à Indian Wells, malheureusement je ne suis toujours pas à 100% je voudrais vous remercier tous pour votre soutien continu et pour les mots qui Je reçois au jour le jour. C’est dommage de ne pas pouvoir disputer la semaine prochaine dans un tournoi où j’ai de si bons souvenirs. Maintenant je ne suis concentré que sur ma récupération et être prêt au plus vite. Je ne sais pas si ce sera à Miami ou déjà à Miami la tournée sur terre battue “, a conclu le joueur canadien.

Avec cet abandon pour cause de blessure, la joueuse canadienne perdra 1000 points dans son classement et quittera le top dix. Au moins, il descendra à la 13e place, mais en fonction des résultats des autres joueurs, sa diminution peut être encore plus importante. Andreescu va-t-il revenir en tête du classement? Le temps le dira.

.