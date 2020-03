Bianca Andreescu pourrait revenir à Indian Wells

Il a été éloigné de la piste pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au genou gauche, mais son retour aux tribunaux est plus proche que jamais. Le joueur canadien Bianca Andreescu pourrait revenir sur le circuit dans ce WTA Premier Mandatory of Indian Wells 2020, où il défend le titre remporté l’an dernier. C’est ce que son entraîneur Sylavin Bruneau a fait savoir dans des mots recueillis par les médias canadiens Sportsnet.

Moment actuel de forme de Bianca Andreescu: “Elle a traversé de très mauvais mois en termes de blessures, mais il semble que peu à peu elle se sent mieux et je pourrais même vous dire que son retour sur les pistes semble plus proche. Il reste quelques jours pour Indian Wells et nous espérons qu’elle sera prête.” il ne risque pas et ne joue que lorsqu’il est prêt. Nous ne savons pas si ce sera à Indian Wells ou plus tard à Miami, mais nous avons besoin de quelques jours de plus pour connaître à 100%. “

Andreescu a la décharge médicale pour jouer à nouveau au tennis: “Pendant quelques jours, les médecins ont dit à Bianca que c’était bon de jouer à nouveau au tennis. Malgré cela, elle doit essayer de savoir si c’est vrai ou non. Elle a un mode de jeu auquel elle doit jouer sans restrictions et sans crainte, convaincue que les choses se passent très bien. Comme je l’ai déjà dit, elle décidera lundi si elle jouera à Indian Wells ou non, mais dans sa tête, elle essaie de défendre le titre remporté l’année dernière. “

Le style de jeu du joueur canadien: «J’aime la façon de compétition de Bianca. J’aime vraiment son jeu et nous savons que nous devons être prudents avec son physique. Nous devons apprendre à gérer le nombre de matchs et la charge à l’entraînement dans le seul but de ne pas retomber dessus. Blessure. La façon dont il joue est unique et cela lui a valu de nombreuses positions dans le classement. C’était une joueuse qui n’était pas habituée à des matchs très intenses, mais quand elle a appris à les combattre, elle a commencé à obtenir de bons résultats. “

Il tentera de revalider le titre à Indian Wells: “Quelle que soit votre décision de lundi, ce sera très compliqué. Si elle décide de ne pas jouer le tournoi, ce sera une situation un peu compliquée. En tant qu’entraîneur, je dois vous inculquer l’importance de revenir en bonne santé, forte et préparée. Nous ne voulons pas courir risque et joue des matchs de ce calibre contre les meilleurs joueurs du monde et dans un tournoi aussi exigeant qu’Indian Wells, je ne sais pas si ce sera bon ou pas. Elle prendra la décision finale “, a conclu Sylvain Bruneau.

.