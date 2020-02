Bianca Andreescu pourrait très bien défendre son titre à Indian Wells

“Je suis très triste … je ne pourrai pas participer au Dubai Duty Free Tennis … la semaine prochaine”, a déclaré Bianca Andreescu tristement. Elle n’a plus joué depuis sa blessure en octobre lors de la finale de la WTA. “Mon genou s’est tordu, j’ai entendu un craquement … Il craque à chaque fois que je marche et ça me fait mal”, a-t-elle expliqué à son entraîneur Sylvain Bruneau lors d’une pause au premier set contre Karolina Pliskova.

Andreescu n’a pas été revu sur le terrain, à part s’asseoir hors de la Fed Cup canadienne. Beaucoup commencent à penser qu’il est naturel d’avoir une longue réadaptation en raison de légers revers. Alors que certains peuvent deviner que la chirurgie peut être à l’avant-garde.

Andreescu a clarifié et apaisé tout le monde en disant “Eh bien, je n’ai pas besoin de chirurgie, donc je ne dirais pas que c’est très mauvais.” La communauté du tennis manque vraiment de l’esprit de Bianca Andreescu, mais connaître les conséquences de son retour trop tôt pourrait avoir un effet négatif.

“Je ne veux prendre aucun risque pour me blesser à nouveau au genou”, avait déclaré le Canadien avec sincérité. À ce stade, elle monte entre un «rocher et un endroit dur». Elle veut revenir mais pas si vite. Andreescu n’hésite pas à dire à propos de son état que “je ne suis pas encore à 100% …”

Elle doit traverser des moments troublants de vouloir monter sur le terrain mais pas de se blesser non plus. Il y a aussi la possibilité de ne pas se faire blesser mais de ne pas bien jouer non plus. Il n’y a aucune garantie. Bianca Andreescu connaît le pouvoir de la patience, elle n’a pas d’autre choix.

Mais lorsque le genou blessé sera guéri et qu’elle obtiendra le «feu vert» pour revenir sur le terrain, elle sera là. Mais elle avoue et admet que “je suis juste en train de miser sur la réadaptation autant que possible et de rester positive autant que possible.”

Andreescu a dû rater l’Open d’Australie, s’est absenté de la Fed Cup canadienne et doit maintenant rater les Championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Le 23 février commence le Qatar Total Open. Il s’agit du prochain tournoi auquel le Canadien devrait participer.

Le pire des scénarios est qu’elle ne pourra pas jouer avant Indian Wells. Elle pourrait juste avoir une chance de défendre son titre et d’en gagner un autre. Tout est dans l’air pour Bianca Andreescu et ses fans. Ce n’est certainement pas une question de tournoi dans lequel elle se présentera, mais quand tout cela évoluera.