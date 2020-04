Bianca Andreescu ravie d’entendre la louange d’Andy Roddick pour elle

La championne de l’US Open, Bianca Andreescu, se dit ravie d’entendre l’ancien n ° 1 mondial Andy Roddick louer son style de combat de rue et son attitude sur le court. Dans une interview accordée à Tennis Channel Live, le Canadien de 19 ans déclare: «Il a un point sur toutes les émotions, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir.

mais je pense que c’est justement ce qui fait de moi moi, et je vais continuer à me faire. “Andreescu a beaucoup parlé de la façon dont elle s’est imaginée remportant l’US Open – quelque chose qui est devenu réalité en septembre de l’année dernière.

“Vous vous imaginez essentiellement à un moment dans le futur, à quoi vous voulez ressembler à un certain moment. Pour moi, c’était de gagner l’US Open … la clé est de vous sentir dans cette situation à l’avenir, ce qui Je pense que c’est la partie la plus difficile.

Je le fais depuis longtemps, donc ça m’a vraiment aidé. Étant donné que je ne peux pas vraiment frapper les balles, je me suis imaginé frapper et revenir en compétition et imaginer que tout cela allait disparaître. “

Parlant de sa spectaculaire saison 2019 où elle est passée du n ° 178 au n ° 6 dans le monde, la Canadienne dit: “Je pense que c’était une accumulation de tout ce que j’avais fait avant l’US Open. Auckland m’a vraiment donné un coup de pouce , J’ai battu quelques joueurs de haut niveau.

La Coupe Rogers m’a certainement aidé à bien performer à l’US Open aussi, je n’avais aucune pression depuis que je revenais d’une longue blessure. “Andreescu dit qu’elle prend le temps actuellement de guérir sa blessure au genou.” J’étais censé jouer indien Wells mais il s’est passé quelque chose dans la pratique et nous avons pensé qu’il valait mieux attendre à la place.

J’aurais été prêt pour Miami, donc c’est juste de la malchance que tout cela ait commencé pendant ce temps. Je prends ce temps pour guérir complètement mon genou s’il n’était pas déjà à 100%, même si je pense que c’était le cas ».