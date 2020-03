Bianca Andreescu recule massivement – sortira du top 10 des classements en simple WTA

La championne en titre à Indian Wells 2020 Bianca Andreescu a fait sa percée sur le circuit WTA l’année dernière en Californie. Elle a obtenu un joker du BNP Paribas Open 2019 et a décroché le titre après avoir disputé sept matchs difficiles.

Mais cette année, elle s’est retirée du tournoi quelques jours avant son début.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, j’ai subi une blessure que j’ai subie l’année dernière lors de la finale de la WTA. Cela a été un long chemin vers la récupération et alors que je me réjouissais de revenir sur le terrain et de défendre mon titre à Indian Wells. Malheureusement, je ne suis toujours pas à 100% », a déclaré Bianca Andreescu. En route vers le titre d’Indian Wells en 2019, elle a battu Garbine Muguruza, Elina Svitolina et Angelique Kerber.

«Je suis déçu» – Bianca Andreescu

Sa blessure au genou la harcèle depuis la finale de la WTA 2019. En novembre, elle a pris sa retraite de son match contre Karolina Pliskova et depuis, Andreescu n’a plus marché sur les tribunaux professionnels.

Le joueur de tennis numéro un canadien Andreescu a raté tout l’été australien. Cela incluait le tournoi du Grand Chelem à Melbourne, où elle était l’une des favorites pour le titre.

Après avoir connu un été nord-américain spectaculaire en 2019, avec ses victoires à Toronto et à New York, Andreescu est entrée dans le top 10 des RTA Waking. Mais après son retrait d’Indian Wells 2020, elle quittera les dix premières colonnes de la liste de WTA.

«Je tiens à vous remercier tous pour votre soutien continu et votre fidélité à ce voyage. Vos aimables paroles ont été si édifiantes. Même si je suis déçu de ne pas participer la semaine prochaine à un tournoi où j’ai de si bons souvenirs. Je me concentre sur mon rétablissement et ma réadaptation. Et je travaille dur pour revenir sur le terrain dès que possible », a-t-elle ajouté.

L’icône du tennis canadien devrait revenir sur le circuit pour la saison de terre battue. L’année dernière, elle vient de remporter un match sur terre battue à Roland-Garros et s’est ensuite retirée de l’événement en raison d’une blessure à l’épaule.

La championne en titre Bianca Andreescu, la finaliste en titre Angelique Kerber, la numéro deux mondiale Simona Halep et l’ancienne championne d’Indian Wells Victoria Azarenka, toutes seront absentes du tournoi de Palm Springs Desert en raison de leurs blessures respectives.