Bianca Andreescu regarde son propre match pendant la mise en quarantaine automatique

Avec plusieurs joueurs essayant de faire le meilleur usage de leur temps pendant l’arrêt du tennis, la championne de l’US Open Bianca Andreecu a pris le temps de se regarder jouer à la télévision. L’adolescente canadienne avait déclaré plus tôt qu’elle n’aimait pas beaucoup se regarder à la télévision, mais avec la plupart des gens invités à se mettre en quarantaine, Andreescu a fait une exception et a regardé son quart de finale de l’US Open contre la Belge Elise Mertens.

Andreescu n’a pas joué depuis les finales de la WTA en octobre et s’était retiré de l’événement d’Indian Wells avant son annulation en raison d’une blessure au genou. La tournée étant interrompue au cours des prochaines semaines, Andreescu aura un peu plus de temps pour réhabiliter son genou et se remettre en forme pour le retour de la tournée.