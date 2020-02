«Bianca Andreescu s’améliore mais nous n’avons pas encore pris de décision»

La première édition des éliminatoires de la Fed Cup se déroulera du 7 au 8 février, avec 16 nations se disputant huit places lors des finales de la Fed Cup avec la France, l’Australie, la République tchèque et la Hongrie, pays hôte. À Bienne, la Suisse accueillera le Canada sur un terrain dur couvert, avec Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, Stefanie Voegele et Timea Bacsinszky prenant Bianca Andreescu, Leylah Fernandez, Eugenie Bouchard et Gabriela Dabrowski dans ce qui devrait être l’un des meilleurs liens du week-end.

La joueuse suisse Belinda Bencic est prête à diriger l’équipe locale et il n’est pas certain que la championne de l’US Open, Bianca Andreescu, rejoindra l’action, après s’être entraînée à Bienne et toujours en attente de la décision de jouer ou de sauter le match nul.

La capitaine de la Fed Cup canadienne, Heidi El Tabakh, dirigera son équipe pour la troisième fois, espérant remporter la deuxième victoire et conduire le Canada vers la finale de la Fed Cup, motivée et motivée après tout ce qu’elle a accompli au cours des 12 derniers mois.

Heidi a déclaré qu’Andreescu s’améliorait tous les jours mais qu’il leur fallait encore quelques jours pour décider de sa participation aux simples, Bianca étant mise à l’écart depuis les finales de la WTA en raison d’une blessure au genou.

“Cela signifierait beaucoup si nous pouvions atteindre la finale de la Fed Cup, c’est notre objectif”, a déclaré le capitaine Heidi El Tabakh. «Je pense que le tennis canadien, en général, a eu une excellente année et si nous pouvons continuer à nous améliorer et à obtenir de bons résultats, ce serait un excellent objectif.

L’équipe suisse est formidable; Je pense que c’est leur meilleure équipe et nous sommes confrontés à un défi très difficile, en particulier en jouant à l’extérieur. De plus, je pense que nos filles sont prêtes et nous faisons nos devoirs; ce sera un défi difficile à relever.

Bianca s’améliore chaque jour; il lui reste encore quelques jours. Pour l’instant, nous n’avons pas encore pris de décision concernant l’équipe, mais nous le ferons le moment venu. Ça a été super; J’ai apprécié le rôle de capitaine de la Fed Cup; chaque lien est une expérience d’apprentissage pour moi.

J’ai la chance d’être entouré d’une grande équipe. J’ai Nathalie Tauziat à mes côtés, elle a été un grand mentor et j’ai beaucoup appris de Sylvain Bruneau, l’ancien capitaine de la Fed Cup. C’est quelque chose que j’apprécie, je connais bien les joueurs et tant pis pour moi c’est seulement deux fois par an; néanmoins, je me réjouis de ces liens et de la semaine qui les mènera également. ”