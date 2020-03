Bianca Andreescu sur la satisfaction des fans, ses espoirs et ses aspirations pour sa carrière

“Je sais que j’ai un style de jeu différent de celui de nombreux joueurs en tournée en ce moment et cela fonctionne vraiment très bien à mon avantage. Je veux juste continuer à l’améliorer”, avait déclaré Bianca Andreescu après sa victoire au titre sur Serena Williams.

C’était à l’US Open 2019. C’était excitant et incroyable pour Andreescu ainsi que ses fans qui s’étaient levés et applaudissaient pour sa victoire contre une icône. Il y avait une fan de la lune qui avait traqué Andreescu et avait même fait une demande en mariage.

C’était la grande victoire sur un pari de 10 000 $ qu’elle remporterait le titre, mais sa proposition a été minimisée et a échoué. L’année dernière a été la période la plus extravagante que le Canadien de 18 ans aurait connue et a admis que “ça a été une course folle, une vraie histoire de Cendrillon …”

L’histoire et le titre ont commencé l’année dernière en mars lorsqu’elle jouait Indian Wells et a remporté le titre d’Angélique Kerber en trois sets. C’était mystérieux de voir comment elle gagnerait alors que ses compétences et ses talents s’unissaient avec une fin choquante.

“Il y avait tellement de pensées, tellement d’émotions qui traversaient mon corps. J’ai eu un bon bain de glace qui … m’a un peu calmé”, a déclaré Andreescu en riant lors de la conférence de presse d’Indian Wells. Elle avait senti sa chance changer et a commenté: “Je pense que ce tournoi va me redonner confiance pour le reste de la saison.”

Aucun mot plus vrai n’aurait pu être dit alors qu’elle a remporté un autre titre à la Coupe Rogers à Toronto. Serena Williams a eu des problèmes de blessures dans les 20 premières minutes du match et a pris sa retraite, le donnant à Andreescu dans son pays d’origine.

Cela a fait d’elle la première Canadienne à remporter le Rogers même en 50 ans. Andreescu a mentionné la détresse de Serena à la retraite après 20 minutes et a déclaré: “Parfois, vous devez juste écouter votre corps.”

Mais les deux joueurs enflammés ont eu une autre rencontre à l’US Open des mois plus tard, le Canadien remportant le titre en deux sets. Une adolescente a parlé un peu au moment de la presse de son propre style et de ses tactiques en disant “.. Le plan de match dès le début était de la faire travailler pour chaque balle; d’obtenir autant de retours sur le terrain que possible.

Je pense qu’elle en a été un peu intimidée. “À partir de maintenant, chaque joueuse est en pause quant à la fin de l’épidémie de coronavirus et tout le monde peut recommencer à jouer ses passions sur et hors du terrain.

Andreescu soigne toujours un genou blessé mais espère qu’à la reprise de la tournée, elle sera en forme pour bien jouer. Bianca se rend compte de son potentiel et de la condition dans laquelle elle est maintenant pour dire: «Tu ne vas jamais avoir de problèmes tout le temps, tu vas devoir y faire du mieux que tu peux, c’est-à-dire continuer à lutter pour tes rêves; rester aussi persévérant et persévérer autant que vous le pouvez … “

Elle admet que non seulement l’aspect physique peut mépriser un vainqueur mais l’endurance mentale. Bianca Andreescu sait qu’elle n’est pas à 100% maintenant mais bientôt et avoue que “je pense que la chose qui sépare le meilleur du reste n’est que l’état d’esprit.”

Cela fait un moment que la Canadienne n’a pas joué, mais elle espère que le moment venu, elle aura son jeu intact pour créer des victoires et du succès.