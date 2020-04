Bianca Belair, combattante de la WWE, veut que Serena Williams rejoigne la WWE

La combattante de la WWE Bianca Belair dit qu’elle aimerait voir la légende du tennis Serena Williams rejoindre le ring de World Wrestling Entertainment. Belair est le dernier ajout à la liste RAW du lundi soir et se porte plutôt bien sur la WWE depuis WrestleMania 36.

Lors d’une récente interview avec WWE UK, Belair a été invitée à indiquer quelles célébrités elle verrait en tant que superstars de la WWE – elle a répondu: «Je pense que quelqu’un comme Serena Williams serait super aussi. Je pense qu’en tant que femme, elle est juste puissante et forte, elle peut représenter et vous savez, je pense qu’elle peut amener une toute autre démographie de fans et de publics à la WWE. “

Belair dit qu’elle aimerait également voir le boxeur Floyd Mayweather rejoindre la WWE. “En ce qui concerne la personnalité, il est vraiment charismatique et peut investir des gens, Mayweather serait formidable. Il a une expérience folle et géniale et il venait et aimait faire bouger les choses.

Je pense que ces deux-là pourraient vraiment venir et faire bouger les choses ici ». Belair dit qu’elle est désireuse de remporter les titres féminins des trois grandes marques de la WWE – «La réponse clichée est si je suis sur RAW pour être la championne féminine RAW, ou si je suis sur SmackDown pour être la championne féminine SmackDown , ou devenir éventuellement la championne féminine NXT ».

Stephanie McMahon, ambassadrice en chef de la WWE, avait également déclaré plus tôt qu’elle aimerait signer Serena Williams une fois que l’Américaine aura terminé sa carrière de tennis.