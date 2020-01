«Bien sûr, je n’aime pas Nick Kyrgios» – Rafael Nadal donne son avis sur un Australien controversé

Rafael Nadal a admis que “bien sûr, il n’aime pas” Nick Kyrgios, mais pense que l’Australien pourrait être une force extrêmement positive pour le tennis s’il le souhaite.

Nadal et Kyrgios ont quelque chose d’un passé rocheux, avec Kyrgios bouleversant le numéro un mondial par ce qu’il a perçu comme une démonstration de “manque de respect” la saison dernière en lui servant les aisselles lors d’un match à Acapulco.

La querelle a été renforcée par les commentaires de Kyrgios, qui a décrit Nadal comme «super-salé» dans la défaite.

Et, avant un affrontement potentiel à l’Open d’Australie, Nadal n’était pas trop gentil avec Kyrgios lorsque les journalistes lui ont demandé s’il l’aimait.

“Je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement, honnêtement, pour avoir une opinion claire.

“Il est clair, bien sûr, que quand il fait des choses qui à mon avis ne sont pas bonnes, je n’aime pas.

«Quand il joue du bon tennis et montre de la passion pour ce jeu, il est un joueur positif pour notre tournée, et je veux que ma tournée soit plus grande, pas plus petite.

«Les joueurs qui agrandissent la tournée sont donc importants.

«Lorsqu’il est prêt à jouer son meilleur tennis et à jouer avec passion, il est l’un de ces gars.

“Quand il fait les autres trucs, bien sûr que je n’aime pas.

