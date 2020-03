Big3 a terminé moins de saisons en tant que numéro 1 que Sampras

Habituellement, les grands joueurs banalisent l’importance d’être Numéro 1 mondial de l’ATP. Comme si l’ambition d’être est incompatible avec l’objectif de remporter des titres importants et perd du poids dans ses priorités au fil des années, les déclarations de la Big3 En ce sens, mais ils introduisent tous une nuance à l’approche de la fin de saison. C’est là que l’importance relative d’être au sommet du classement mondial acquiert un statut plus élevé et même des hommes discrets et se concentre sur les grands titres, tels que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak DjokovicIls envisagent avec plus d’appétit la possibilité de clôturer l’année dans cette position.

Examen des données statistiques faisant référence à la permanence au numéro 1, à la suite du débat sur Novak Djokovic il aurait dû ajouter des semaines dans cette position pendant la pause du coronavirus et voir comment la course pour être celle qui accumule le plus en haut de la liste, une donnée a été trouvée qui aurait pu surprendre beaucoup. Et est-ce que la grandeur de Big3 il est tel que le point a été atteint que trouver une statistique où il y a quelqu’un avec un meilleur dossier que tous est une conclusion complète. C’est ce que toute personne qui consulte trouvera quel joueur de tennis de l’ère ouverte a terminé plusieurs saisons en tant que numéro 1 du monde ATP, car en première position ne sont ni les Suisses, ni les Espagnols, ni les Serbes.

Ce n’est ni plus ni moins, Pete Sampras (6 ans) qui dirige ce classement, dont la pertinence et le mérite sont énormes. Et c’est que l’effort nécessaire pour terminer une année en tant que meilleur joueur de la planète est plus que remarquable et nécessite une régularité absolue. La concurrence féroce de Pete avec Andre Agassi Il ne s’est pas déplacé dans cette zone, où l’irrégularité du Las Vegas l’a empêché de terminer plus d’un an en tête du classement. Jim Courier et Boris Becker, d’autres de ses grands adversaires, n’ont réussi à arracher un an de haut, par l’Américain, alors que Carlos Moyà et Yevgeny Kafelnikov ils ont goûté le miel du numéro 1 mais n’ont pas pu terminer une saison dans cette position.

La chose la plus incroyable de toutes est que les six saisons ont culminé au sommet par Sampras, survenues consécutivement, entre le 1993 et ​​1998. Une preuve irréfutable de sa grandeur que certains blâmeront pour le manque de rivaux plus cohérents, contrairement à la concurrence féroce que le Big3 a maintenue pendant des décennies. Il ne fait aucun doute que si l’un des Federer, Nadal ou Djokovic avait pu développer sa carrière sans le lest ou la motivation, selon la façon dont vous le regardez, des autres, peut-être qu’ils auraient établi un empire déjà incomparable avec les autres. Pour le moment, Roger, Rafa et Novak ont ​​accumulé cinq ans pour terminer numéro 1, comme Jimmy Connors. Cela sert à présenter un autre défi pour chacun d’entre eux sur la voie de devenir le meilleur de l’histoire. Qui terminera 2020 en tant que numéro 1 mondial et profitera des autres, égalant Pete Sampras?

