“Bill Gates a averti Rafa de la situation en Chine”

Toni Nadal, l’oncle de Rafa Nadal et ancien entraîneur, a parlé du programme “El Transistor” d’Onda Cero pour aborder la situation actuelle du tennis, l’annulation de Wimbledon (quelque chose qui ne s’est pas produit depuis la Seconde Guerre mondiale) et le moment exceptionnel dans le monde dû à la crise provoquée par le coronavirus.

04/02/2020

Agir à 11:15

CEST

sport.es

Précisément sur la pandémie de coronavirus, Toni Nadal a commenté que Rafa avait été averti par Bill Gates: “Mon neveu, lorsqu’il jouait en Afrique du Sud en février, a parlé à Bill Gates (co-fondateur de Microsoft) et Il lui a dit que ce qui se passait en Chine allait se compliquer.”

En outre, l’entraîneur a souligné que “jusqu’à ce qu’il y ait un médicament ou un vaccin, je vois que le panorama est assez compliqué. Nous vivrons dans une situation d’incertitude et de danger jusqu’à ce que cela ne soit pas entièrement canalisé” et a lancé une fléchette aux politiciens: “L’essentiel est de sauver des vies et l’ignorance règne dans tout l’appareil politique de nombreux pays. Nous devons bannir le fanatisme des politiciens, ils sont là pour défendre la société, pas ses idéaux. Le fanatisme est l’un des grands maux de cette société. “

Sur le Tournoi de Majorque, Toni Nadal a déclaré qu’il existe toujours mais sans date confirmée: “Il n’est pas suspendu définitivement, nous allons essayer de trouver de nouvelles dates pour voir si cela peut se faire en 2020, ce sont les organisateurs. “

