Bill Gates a informé Rafael Nadal de l’épidémie lors de leur rencontre au Cap

Toni Nadal, l’oncle et ancien entraîneur du grand tennis espagnol Rafael Nadal, a déclaré que l’homme d’affaires et philanthrope américain Bill Gates avait parlé à Rafa de l’épidémie de COVID-19 en Chine lorsque les deux hommes se sont rencontrés en Afrique du Sud début février pour l’exposition Match in Africa. un événement.

Selon le quotidien espagnol Marca, Toni Nadal dit: “Mon neveu, lorsqu’il jouait en Afrique du Sud en février, a parlé à Bill Gates et (Gates) lui a dit que ce qui se passait en Chine allait se compliquer …

Je ne sais pas si cela va nous changer parce que l’être humain est oublieux et nous oublions bientôt, mais nous devons faire quelques bricolages. Jusqu’à ce qu’il y ait un médicament ou un vaccin, je vois que l’image est assez compliquée. Nous vivrons dans une situation d’incertitude et de danger jusqu’à ce que cela soit bien géré.

L’essentiel est de sauver des vies et l’ignorance règne dans tout le système politique de nombreux pays. Nous devons bannir le fanatisme des politiciens; ils doivent défendre la société, pas ses idéaux. Le fanatisme est l’un des grands maux de cette société.

Le gros problème de la politique, c’est qu’elle couvre de plus en plus de terrain et tient les experts à l’écart. Vous pouvez être un bon député mais un mauvais administrateur. Je pense que la politique devrait laisser beaucoup de choses entre les mains des experts “Toni Nadal a également parlé de l’impact de cette crise sur lui personnellement.

“Je ne vais pas me plaindre car il y a des gens qui passent vraiment un mauvais moment. Le tournoi de Majorque n’est pas définitivement suspendu, on va essayer de trouver de nouvelles dates pour voir si ça peut se faire en 2020, les organisateurs y sont .

En ce moment, je n’ai pas la tête pour le tennis, la dernière chose à laquelle je pensais était le tournoi de Majorque. Il n’y aura plus de Wimbledon, ce n’est pas inquiétant, ce qui est inquiétant, c’est que beaucoup de gens meurent.

Nous nous sommes habitués à ne pas nous critiquer; nous devons commencer à nous critiquer, à partir de là, nous pouvons exiger beaucoup plus de nous-mêmes. ”