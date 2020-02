Billets pour Roger Federer vs Rafael Nadal Match d’exposition à prix double

Vendredi, les billets d’occasion pour l’exposition “Match in Africa” ​​de Roger Federer contre Rafael Nadal se vendent presque au double de leur prix d’origine, selon Business Insider Afrique du Sud, mais les organisateurs de l’événement ont averti les fans de ne pas acheter de billets revendus car ils sont contraires à la loi et peuvent ne pas être valides.

Les organisateurs de l’événement tentent de battre le record de la plus grande participation à un match de tennis et les quelque 48 000 billets ont été vendus en 10 minutes lors de leur mise en vente il y a quelques mois. Le coût d’origine des billets se situait entre R150 et R1,950 pour les sièges de niveau inférieur, les organisateurs affirmant avoir intentionnellement maintenu les prix bas afin que davantage de fans puissent se les offrir.

Les recettes de toutes les ventes de billets sont versées à la Fondation Roger Federer, qui utilisera les recettes qu’elle génère pour soutenir l’éducation des enfants en Afrique. Selon Business Insider, les billets se vendaient R4 702,88 sur stubhub et à partir de R3 000 sur les billets de niveau supérieur sur Xchangetickets.com tandis que les billets de niveau inférieur se vendaient R5 350,00.

La Fondation Roger Federer a déconseillé au public d’acheter des billets sur le marché de l’occasion, en déclarant: “Revendre des billets sur le marché gris et noir est illégal et les billets vendus là-bas sont trop chers et, dans certains cas, peuvent être faux”.

Il s’agit de la sixième édition des matches organisés par la Fondation Roger Federer et la première à être jouée en Afrique. C’est également la première fois que le 20 fois champion du Grand Chelem jouera en Afrique du Sud, qui est la patrie de sa mère.

La première édition du Match pour l’Afrique a été disputée en Suisse en 2010. Le match se tiendra le vendredi 7 février et comprendra un match de double entre Federer et Bill Gates affrontant Nadal et Trevor Noah, suivi du Federer contre Nadal exposition.