Billie Jean King a eu la plus grande influence sur moi

L’ancienne n ° 1 mondiale et triple championne du Grand Chelem Lindsay Davenport attribue à la légende du tennis Billie Jean King la plus grande influence sur elle dans une interview accordée au magazine ITFWorld. Parlant de King, qui a été le pionnier de la tournée WTA, Davenport dit: “(Elle) capte l’attention de tout le monde dans la pièce lorsqu’elle entre.

Plus que quiconque, elle a la capacité de communiquer avec les gens et il est difficile de ne pas l’écouter. “Davenport lui dit le message de King avant son match pour la médaille d’or olympique aux Jeux d’Atlanta en 1996, où elle a battu l’Espagne Arantxa Sánchez Vicario 7 -6 (6), 6-2, a aidé à changer son point de vue sur sa carrière.

“Billie m’a pris à part et m’a dit: ‘Tu sais que c’est un gros problème demain, n’est-ce pas?’ Je venais d’avoir 20 ans et je disais des choses comme: “Ouais, c’est tellement amusant ici et ça a été tellement génial.” Elle a dit: ‘Oui, c’est vrai, mais c’est vraiment un gros problème dans votre vie.

Cela change la vie et vous allez devoir apprendre à embrasser ce genre de moments et à ne pas les souffler et à être bien avec la médaille d’argent. “Davenport dit bien qu’elle soit heureuse de sa carrière, elle souhaite parfois qu’elle aurait travaillé plus dur pendant son adolescence.

“Parfois, j’aimerais pouvoir avoir ces années en arrière pour dire: ‘Il vous reste ce nombre d’années, alors cassez vos fesses pendant ce temps.” Après avoir pris sa retraite, Davenport a également travaillé comme entraîneur avec l’Américaine Madison Keys et a déclaré qu’elle avait essayé de transmettre ce qu’elle avait appris de King à la génération suivante.

“Je dis souvent à Madison:” Tu n’as aucune idée de comment c’était (manque de respect envers les joueuses envers les femmes) quand j’ai joué dans les années 90, je pense que ça va mieux et quand tu compares le tennis à d’autres sports féminins, tu te rends compte le tennis est loin devant et à quel point les joueuses de tennis sont formidables. ”