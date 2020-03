Billie-Jean King adoucit sa critique de Margaret Court

Billie-Jean King et Margaret Court ils ont maintenu une rivalité amère dans leur stade de joueurs et la façon de voir la vie de chacun est radicalement opposée. Les positions de l’Australien à l’égard de la communauté LGTBI si radicales ont amené King à se précipiter sur elle à plus d’une occasion et, selon les mots recueillis dans TheAge, il tente d’adoucir un peu ses attaques contre Court. “Elle est très en colère contre moi parce qu’elle ne veut pas que je dise qu’elle ne mérite pas d’hommages. J’essaierai d’être plus prudent et d’arrêter de les attaquer, mais lorsque vous êtes une personnalité publique, vous avez des responsabilités que Margaret ne remplit pas”, a-t-il déclaré.

.