Billie Jean King et Angelique Kerber sur l’annulation de Wimbledon

Les anciens champions de Wimbledon, Billie Jean King et Angelique Kerber ont publié leurs réflexions sur l’annulation des championnats de Wimbledon.

L’annulation, annoncée mercredi, était la première en 75 ans pour Wimbledon, qui a commencé en 1877 et n’avait été annulée auparavant que pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

L’édition de cette année était prévue du 29 juin au 12 juillet. Ian Hewitt, président du All England Club, a déclaré: «C’est une décision que nous n’avons pas prise à la légère et nous l’avons fait avec le plus grand respect pour la santé publique et la le bien-être de tous ceux qui se réunissent pour faire de Wimbledon une réalité.

Cela a pesé lourdement sur nos esprits que l’organisation des Championnats n’a été interrompue que précédemment par les guerres mondiales mais, après un examen approfondi et approfondi de tous les scénarios, nous pensons que c’est une mesure de cette crise mondiale que c’est finalement la bonne décision. d’annuler les Championnats de cette année, et de se concentrer plutôt sur la façon dont nous pouvons utiliser l’étendue des ressources de Wimbledon pour aider ceux dans nos communautés locales et au-delà.

Nos pensées vont à tous ceux qui ont été et continuent d’être affectés par ces temps sans précédent ». La Serbie Novak Djokovic est également la championne en titre de Wimbledon hommes et la Roumaine Simona Halep est la championne en titre femmes.