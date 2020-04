Billie-Jean King, le tennis en danger et soutient l’idée de Federer

Peu de gens existent dans le monde du tennis avec une telle pertinence et un tel crédit pour se référer aux questions du roi du sport de raquette. Billie-Jean King a changé l’histoire de ce sport et reste une personne très active et influente au jour le jour du tennis mondial. C’est pourquoi il a voulu faire un pas en avant dans cette crise de coronavirus, avertissant des graves dangers que cette crise de coronavirus comporte pour la continuité du tennis et montrant son soutien à l’idée de Roger Federer de fusionner les circuits ATP et WTA en un seul.

“Les joueurs les plus modestes ont besoin de beaucoup d’aide. Une seule commande doit être créée entre ATP, WTA et ITFtravailler ensemble et rendre le fonds d’aide annoncé très important. Sinon, je considère qu’il y a un réel danger qu’un tiers des joueurs de tennis actuels ne puisse plus concourir. “C’est ainsi que King était puissant dans certaines déclarations recueillies par Ubitennis, dans lesquelles il a revendiqué le meilleur du monde qui a suivi. “Il y a une grande inégalité dans le monde du tennis qui se bat depuis des années, mais cette crise risque de l’aggraver. Par conséquent, les meilleurs doivent faire un pas en avant, non seulement en donnant de l’argent, mais en plaidant pour un changement structurel. “

Il semble que dans cette argumentation réside la Big3, un élément fondamental dans la création de ce plan d’aide qui reste à définir mais pourrait atteindre 6 millions de dollars. “C’est le bon moment pour réinventer structurellement notre sport. Nous avons besoin d’intégration, de coopération. Nous n’avons pas autant d’argent que le football, donc toute division entre nous peut être mortelle. Je pense que cette crise montrera à tout le monde qu’il y a des choses que nous devons changer.” dans le tennis. La réflexion que nous devons faire est que nous avons besoin de changements à long terme et pas seulement de problèmes spécifiques pour surmonter cette crise “, a déclaré un Billie-Jean King qui a montré son soutien à l’initiative Roger Federer consistant à unifier l’ATP et la WTA en une seule institution.

Je suis d’accord et je le dis depuis le début des années 70. Une seule voix, femmes et hommes ensemble, a longtemps été ma vision du tennis. La WTA en tant que telle était toujours le plan B. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d’onde. Faisons en sorte que cela se produise. #OneVoice https://t.co/FHbQHLiY6v – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 22 avril 2020

