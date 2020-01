Billie Jean King nommée n ° 1 sur la liste des femmes qui …

La légende du tennis Billie Jean King a été nommée en tête de la liste des femmes qui ont changé le monde au siècle dernier par le magazine Newsweek. En l’honneur du 100e anniversaire de l’adoption du 19e amendement, qui garantissait le droit de vote des femmes aux États-Unis, le magazine a examiné les réalisations des femmes du monde entier au cours du siècle dernier et a fait ressortir le top 10.

Pour King, le magazine a déclaré: “Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, Billie Jean King a remporté un classement mondial n ° 1 et 39 titres du Grand Chelem. Sa croisade pour l’égalité des salaires a gagné le plus grand jamais audience mondiale pour un match de tennis – plus de 90 millions – lorsqu’elle a vaincu le “chauviniste autoproclamé” Bobby Riggs dans la “Bataille des Sexes” à l’Astrodome de Houston. “

King est depuis longtemps un défenseur de l’égalité des sexes, de l’égalité et de la justice sociale. Elle a été la pionnière de la tournée de la Women’s Tennis Association (WTA) et a contribué à persuader la marque de cigarettes Virginia Slims de parrainer la WTA Tour dans les années 1970 et a siégé au conseil d’administration de leur société mère Philip Morris dans les années 2000.

Autres réalisations / femmes sur la liste incluses –

Rosa Parks, le mouvement Mother of Civil Rights en Alabama, en 1955, la Marche des femmes à Washington, DC en 2017, plaidant pour une législation et des politiques visant à protéger les droits des femmes. Vigdís Finnbogadóttir, première femme à être élue directement présidente Wangari Maathai, première femme africaine à remporter un prix Nobel de la paix le mouvement Liberté de conduire en Arabie saoudite 2017 La cosmonaute soviétique Valentina Tereshkova, la première femme à voyager dans l’espace Junko Tabei, la première femme au sommet du mont Everest les pionnières du changement climatique, la plus grande expédition entièrement féminine en Antarctique