Billie Jean King obtient sa propre poupée Barbie: c’est un privilège

La légende du tennis Billie Jean King est honorée de sa propre poupée Barbie dans le cadre de sa nouvelle série de poupées Inspiring Women. La poupée du roi est livrée avec une tenue, une raquette de tennis, des lunettes et des baskets basées sur son regard sur la «Bataille des sexes» de 1973 contre Bobby Riggs – considéré comme l’un des moments les plus marquants de l’histoire du sport.

King est la dernière ligne d’icônes féminines à être immortalisée sous le nom de Barbie après le héros des droits civiques Rosa Parks, l’artiste Frida Kahlo et l’astronaute Sally Ride, la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald et fondatrice des soins infirmiers modernes Florence Nightingale.

En plus d’être championne de tennis, elle a également été la force pionnière derrière le WTA Tour et est un grand défenseur des droits des homosexuels et de l’égalité. S’adressant au magazine TIME, King a commenté: “C’est vraiment un privilège. C’est un honneur pour moi d’appartenir à ces femmes qui ont fait une telle différence pour faire du monde un meilleur endroit, et pour diriger et montrer aux filles que nous pouvons être n’importe quoi : nous nous définissons.

Nous devons arrêter d’enseigner à nos filles qu’elles ne sont jamais assez bonnes. Cela commence dans l’enfance. Barbie peut vous aider. Vous pouvez utiliser votre imagination avec la poupée Barbie, ce qui est vraiment important. “Lisa McKnight, vice-présidente principale et responsable mondiale de Barbie et du portefeuille de poupées chez Mattel,” Elle n’est pas seulement une joueuse de tennis légendaire, mais aussi une championne de l’égalité.

En mettant en lumière sa puissante histoire, nous continuons à montrer aux filles qu’elles peuvent être n’importe quoi. Toutes ces femmes sont des pionnières qui ont eu un impact significatif dans leurs domaines d’intérêt respectifs, et tout fan peut bénéficier de connaître leurs histoires. “”