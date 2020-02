Billie Jean King, satisfaite de la nouvelle Fed Cup

L’un des principaux renouveaux qui ont fait les joueurs de tennis était lié au nouveau format que l’ITF a mis en œuvre pour la Coupe Davis, avec un accord historique et milliardaire qui a laissé de côté le Fed Coupe. Il n’a pas fallu trop longtemps, en partie à cause de ces proclamations, pour que la compétition par équipes du circuit féminin ait atteint son objectif: trouver un format similaire qui valorise la compétition. Et c’est donc définitivement atteint.

Billie jean king, légende du tennis et des sports féminins et ambassadrice mondiale de la compétition, a valorisé cette réalisation et est liée à l’histoire d’une compétition qui à ses débuts n’avait rien à voir avec le format signé pour les trois prochaines années . “C’est une opportunité incroyable pour les trois prochaines années. Je suis très fière que le tennis féminin montre qu’il est toujours le leader du sport féminin. Cela signifie beaucoup pour moi, nous devons le rester.”

“Le nouveau format? C’est fantastique. Les joueurs voulaient une semaine de moins sur le calendrier, et ils l’ont. Et ils voulaient plus d’argent, et l’ITF a plus d’argent. C’est un format très similaire à la Coupe Davis, qui est un message très important parce que l’ITF a vraiment le devoir de générer l’égalité, de s’assurer qu’elle se bat pour l’égalité. Non seulement elles parlent, mais elles manifestent. “

“Nous avons besoin de tous les sports féminins pour prospérer. Le baseball a 150 ans, la NFL a 100 ans et la LNH a 100 ans cette année, mais il n’y a pas de ligues féminines. C’est une autre chose que je ne comprends pas du tout. Nous avons combattu il y a 50 ans Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver, mais nous nous sommes battus comme des fous pour trois choses: avoir un endroit pour concourir, être apprécié pour nos réalisations et pas pour d’autres choses, et gagner sa vie, c’était un rêve pour les générations futures et elles le vivent. maintenant. “

