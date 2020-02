Billie Jean King sera conférencière d’honneur à …

La légende du tennis Billie Jean King, grand défenseur de l’égalité des sexes et des droits humains, sera le conférencier d’honneur lors d’un événement spécial de la Journée internationale de la femme à Melbourne en mars, qui aura lieu deux jours avant la finale de la Coupe du monde ICC T20 féminine. au MCG, selon Mirage News.

King sera le conférencier d’honneur du déjeuner de la Journée internationale des femmes Change Our Game le vendredi 6 mars sur la place de la Fédération de zinc et sera également l’invité de l’ICC lors de la finale du T20 le dimanche 8 mars – Journée internationale de la femme.

Les organisateurs espèrent établir une nouvelle marque de participation à un événement sportif féminin – actuellement le record est de 90 185, atteint pour la finale de la Coupe du monde de football 1999 entre les États-Unis et la Chine en Californie. C’est la première fois que la Coupe du monde féminine T20 est jouée en tant qu’événement autonome.

Le tournoi des 10 nations débutera le 21 février. Billie Jean King a déclaré: «J’applaudis l’initiative Change Our Game et la Coupe du monde ICC T20 pour leur engagement à faire prendre conscience des défis auxquels sont confrontées les femmes et les sports féminins dans le monde».

Le ministre du Tourisme, des Sports et des Événements majeurs, Martin Pakula, a déclaré: “La Coupe du monde T20 va être un événement incroyable et l’anticipation se prépare pour ce qui devrait être une finale mondiale au MCG”.

Dr Bridie O’Donnell, directrice du Bureau des femmes dans le sport et les loisirs actifs, «Il n’y a pas de plus grande histoire de championne luttant pour l’égalité que Billie Jean King et son engagement depuis des décennies en faveur d’un salaire égal pour les femmes dans le tennis – nous sommes ravis que elle sera la vedette de notre déjeuner de la Journée internationale de la femme ».