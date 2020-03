Billie Jean: les filles apprennent à être parfaites et les garçons à être courageux …

La légende du tennis Billie Jean King dit que bien que le monde sportif ait fait beaucoup d’efforts pour aider à augmenter les revenus des femmes depuis le temps où elle a aidé à lancer le WTA Tour dans les années 1970, elle en veut toujours plus car elle est perfectionniste.

S’exprimant en tant qu’oratrice principale du déjeuner de la journée internationale des femmes Change Our Game à Melbourne plus tôt cette semaine, King a commenté: “Mon rêve pour les femmes était triple: 1. que CHAQUE femme a eu l’occasion de jouer, 2.

être appréciée pour ses réalisations et non pour son apparence et 3. pouvoir gagner sa vie. J’espère toujours plus, car je suis perfectionniste. Je veux certainement plus que ce que nous avons. Mais ça alors, il y a eu une véritable augmentation au cours des deux dernières années.

Nous commençons à peine à voir le changement se produire maintenant ». Lors de l’événement, le roi a également reconnu la contribution des joueuses australiennes Judy Dalton et Kerry Melville Reid, membres du groupe de femmes «Original 9», qui ont aidé à établir le circuit WTA.

«Chaque joueur de tennis australien devrait s’embrasser les pieds chaque jour qu’il les voit. Sans eux, ils ne recevraient pas les gros chèques à l’Open d’Australie ». King a été un grand défenseur non seulement de l’égalité des sexes, mais aussi un grand défenseur des personnes de toutes les couleurs, de tous les horizons et de l’orientation sexuelle.

Elle se rappelait avoir joué au tennis à l’adolescence et pensa à elle-même. «Tout le monde est blanc. Où est tout le monde? Tout le monde mérite une opportunité, les filles apprennent à être parfaites et les garçons apprennent à être courageux (ce qui n’est pas bon pour les deux sexes »).

Lors du Sommet mondial des femmes de Victoria (GVw 2020), organisé par le gouvernement victorien, la présidente de Tennis Australia, Jayne Hrdlicka, a déclaré: “Vous avez besoin de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer lorsque les choses ne se passent pas comme elles le devraient.

Et quand quelqu’un qui veut bien mais qui fait du mal doit être entraîné. Si vous vous trouvez dans un environnement où vous n’êtes pas avec des gens qui partagent vos valeurs et vous n’êtes pas avec des gens qui vous soutiendront, alors vous devez avoir le courage de partir ».