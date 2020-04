Binaghi: “Le plan est de jouer à Rome entre septembre et octobre”

Bien que tout tennis soit encore arrêté et sans date de retour possible comme s’il existait dans d’autres sports, il y a des tournois qui vont de l’avant avec l’idée de jouer dans cette 2020 même si cela implique un changement drastique de calendrier. C’est le cas de Rome Masters 1000, qui, dans le sillage de ce que Roland Garros a fait, a l’intention de concourir plus tard cette saison. Cela a été dit Angelo Binaghi, président de la Fédération italienne dans une interview avec Corriere della Sera.

En Italie, ils ont un autre grand tournoi à organiser, à part Rome, il y a la finale ATP Next Gen, à Milan, prévue pour novembre, qui dépend également d’un fil. Binaghi commence l’interview en faisant valoir que d’ici le dernier trimestre de l’année, il devrait être possible de jouer des matchs de tennis. “Sur le plan de la santé, nous sommes le sport le plus sûr au monde car le tennis n’est pas un sport d’équipe ou de contact. Ceux qui gouvernent doivent nous comprendre. Fermer les vestiaires ou avec des bancs bien séparés, du gel à chaque changement de camp … tennis Cela devrait commencer le plus tôt possible. Nous n’avons besoin que d’un préavis d’une semaine “, commence le président.

“Nous devrons tous être flexibles car pendant un ou deux ans, rien ne sera plus comme avant. Les joueurs devront prendre leurs serviettes et leurs balles eux-mêmes et ils ne pourront pas avoir une équipe aussi grande avec eux. Nous reviendrons à l’époque de Pietrangeli, où il n’y a que le joueur de tennis et l’entraîneur. Le public sera assis dans l’ordre et il y aura des masques et des gels pour tout le monde “, poursuit Angelo, qui prévoit un changement radical dans la façon de se comporter pour regarder le tennis, dans ce cas.

Quant aux changements de date, Binaghi parle de ce qu’ils ont en tête en Italie. “Le plan A est de jouer à Rome entre septembre et octobre, pendant la” nouvelle “saison au sol. Si cela ne pouvait pas être le cas, l’autre plan est de jouer à Cagliari en novembre et à Milan en décembre. Les hommes pourraient être divisés et des femmes dans deux villes, Milan et Turin, deux villes qui ont été durement touchées par le virus. Nous accepterions de tout jouer à huis clos “, explique-t-elle.

Le président de la Fédération italienne va encore plus loin, il attend de voir ce qui se passe en Angleterre pour profiter d’une opportunité minimale. “Dans le cas où Londres ne pourrait pas organiser cette année la Finales Nitto ATP, nous saisirons l’occasion. “

Enfin, il a été interrogé sur la situation personnelle de la Fédération italienne, qui s’était beaucoup développée ces derniers temps et sur le fait que cette absence de tournois serait pour eux un grave revers sur le plan économique. “Nous sommes la Fédération qui s’autofinance le plus (87%), c’est donc nous qui souffrons le plus. Nous avons suspendu tous les contrats, de Barazzutti à Pietrangeli, avec une modification du budget de l’état de guerre. Sur les 60 millions de chiffre d’affaires, 37 sont liés à des contrats. J’ai 3 200 entreprises que je ne sais pas si nous pouvons les rouvrir et 9 640 enseignants qui n’ont pas de livre dans ma poche. Cette pandémie était quelque chose que personne ne pouvait prévoir. Bienheureux Wimbledon, qui a assuré qui sait quel prix ” il a condamné.

.