Bjorn Borg est l’une des personnes les plus humbles et les plus discrètes que j’ai rencontrées

Le joueur de tennis français Jeremy Chardy, qui est le directeur du tournoi de l’ATP Challenger de cette semaine à Pau, en France, a déclaré que 11 fois champion du Grand Chelem Bjorn Borg est l’une des personnes les plus humbles et les plus discrètes qu’il ait rencontrées, selon LaRepubliqueDesPyrenee.

Borg est à Pau, en France, cette semaine pour regarder son fils Leo Borg jouer l’événement Challenger là-bas. Leo, 16 ans, affronte l’ancien numéro 10 mondial Ernests Gulbis lors de la première manche de l’événement Challenger. Chardy a commenté: «Björn est extrêmement gentil, toujours très attentif aux autres, mais il est également l’une des personnes les plus humbles et les plus discrètes que j’ai rencontrées.

Une personne si simple avec une carrière aussi exceptionnelle, c’est frappant. “Leo Borg a fait ses débuts avec l’ATP Challenger la semaine dernière et a perdu son premier match professionnel, s’inclinant en deux sets contre le qualifié Tseng Chun-hsin de Taiwan.

Borg, classé n ° 98 au classement mondial junior, a reçu un joker pour la semaine dernière et les événements de cette semaine. Le Borg, âgé de 63 ans, a remporté 64 tournois ATP au cours de sa carrière, dont six Open de France et cinq titres de Wimbledon entre 1974 et 1981, et est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps.

L’affiche de ce mardi au @TeregaOpen s’oppose à Ernests Gulbis, ex-10e mondial, au junior Léo Borg, qui pourra compter sur le soutien discret de son père, la légende Björn, arrivé à Pau ce lundi.https: // t. co / N6kABzrOEp pic.twitter.com/yFvrE4b7YF – La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) 25 février 2020