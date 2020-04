Bjorn Borg revient avec une raquette en bois, seulement pour ..

Le super talentueux Suédois Bjorn Borg a fait irruption sur la scène en 1974 lorsqu’il a remporté la couronne de Roland Garros juste après ses 18 ans, prouvant son potentiel et donnant le ton pour le reste de sa courte mais glorieuse carrière. À l’âge de 25 ans, Bjorn était déjà l’un des plus grands joueurs de tous les temps, fier vainqueur de 11 titres en simple du Grand Chelem et de plus de 60 couronnes ATP au total, avec beaucoup plus à venir dans les années à venir de l’un des plus des joueurs assidus et dévoués que nous avons vus dans le tennis masculin.

Pourtant, Bjorn s’est fatigué après près de dix ans sur le Tour et a commencé à ralentir en 1981, cherchant désespérément une pause dans les tournois qu’ATP n’était pas disposé à autoriser. Entre 1982-1984, Borg n’avait joué que trois événements officiels avant de disparaître de la scène après Stuttgart 1984, restant sous le radar pendant près de sept ans.

Bjorn était revenu de Suède, où il vivait depuis 1985, à Monte-Carlo et était prêt à faire un retour sur le Tour, se préparant à son premier événement de Monte-Carlo depuis 1983! Quelques semaines avant son 35e anniversaire en 1991, Bjorn a perdu lors du match d’entraînement contre son compatriote suédois Lars Jonsson 6-4, 6-4 et les organisateurs de la troisième épreuve Masters 1000 de la saison lui avaient donné le joker pour participer le tableau principal, son premier sur le Tour depuis l’été 1984!

Un ancien monde non. 1 a fait face à Jordi Arrese dans le premier tour et l’Espagnol a marqué un triomphe attendu 6-2, 6-3 en une heure et 18 minutes. Bjorn est entré sur le terrain avec son célèbre kit Fila et avec une raquette en bois à petite tête qui faisait déjà partie de l’histoire du tennis, éclipsée par les raquettes modernes en graphite.

Dans des interviews ultérieures, Borg avait admis qu’il voulait juste recommencer à jouer au tennis et qu’il n’avait pas essayé les raquettes modernes pour la simple raison qu’il n’en avait jamais utilisé! Compte tenu de tous ces faits, Borg a fait un excellent travail en remportant cinq matchs, en prenant 45% des points de retour et en marquant trois pauses sur quatre opportunités créées.

Néanmoins, ce n’était pas suffisant pour un résultat plus favorable, ne faisant pas impression dans ses matchs de service et perdant 60% des points pour subir six pauses des dix opportunités offertes à l’Espagnol. La légende suédoise a servi à 63%, mais ses tirs n’étaient tout simplement pas là, ce qui était attendu après s’être éloigné du terrain pendant si longtemps.

Bjorn a pris un bon départ avec une prise dans le deuxième match, tirant son premier vainqueur dans le suivant lorsque sa croisée de revers a dépassé Jordi. Pourtant, Arrese a marqué une pause dans le quatrième match lorsque Bjorn a inscrit un coup droit de routine, conservant une avance de 4-1 lorsque le Suédois a pulvérisé une autre erreur de coup droit.

Borg n’a pas pu garder le rythme avec un rival plus jeune et bien supérieur, perdant à nouveau le service pour se retrouver 5-1 avant de reculer d’une pause après avoir enduré un rallye de 25 coups pour donner à la foule de quoi applaudir, montrant un aperçu de sa vieille magie qui a fait de lui l’un des plus grands joueurs de notre sport.

Arrese a récupéré ses tirs rapidement et a de nouveau cassé dans le huitième match pour fermer le set en 37 minutes après une autre erreur de coup droit de Bjorn. Le Suédois a continué de se battre et a entamé le deuxième set avec une pause lorsque Jordi a frappé une double faute, mais a donné son service au match suivant pour perdre immédiatement l’avantage.

Borg a tenu dans le quatrième match avec un vainqueur de service pour faire le résultat même à 2-2 mais a perdu 4-2 derrière quand Arrese a pris une pause dans le sixième match, se rapprochant de la ligne d’arrivée. Le vétéran suédois n’a pas été fait et dépoussiéré, repoussant dans le septième match après une autre double faute de l’Espagnol et espérant égaliser le score à 4-4 et envoyer le set dans une clôture excitante.

Au lieu de cela, il a inscrit un revers dans le huitième match pour laisser tomber le service, permettant à son rival de servir pour le match. Jordi a converti sa première balle de match dans le match neuf pour conclure la victoire et passer au deuxième tour tandis que Borg retournerait également à Monte-Carlo en 1992, jouant un set compétitif contre Wayne Ferreira.