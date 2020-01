Blagues impressionnées de John McEnroe avec Roger Federer

A 38 ans, Roger Federer est toujours parmi les joueurs à battre, notamment sur la grande scène des grands événements. Federer a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie pour la 21e fois en autant de voyages en dessous, marquant deux victoires dominantes pour se retrouver dans les 32 derniers, espérant plus de la même chose dans les prochains tours et une chance de se battre pour le titre qu’il a récemment revendiqué en 2017 et 2018.

Au deuxième tour, Roger a eu besoin d’une heure et 32 ​​minutes pour renvoyer Filip Krajinovic 6-1, 6-4, 6-1, tonnant du début à la fin pour laisser le Serbe loin derrière et “forcer” un John McEnroe impressionné à lui demander encore une fois quel âge a-t-il lors d’un entretien sur le terrain.

C’était une autre performance dominante du sextuple champion de Melbourne, tirant 42 vainqueurs et faisant 14 erreurs directes pour avoir le dessus tout le temps, remportant la 99e victoire à l’Open d’Australie dans la 21e campagne record de Melbourne Park.

Le Suisse a concédé 19 points au service, subissant une pause dans le deuxième set et assurant sept des 14 chances au retour de la course vers la ligne d’arrivée. Roger survolait le terrain dans le premier set, frappant 13 vainqueurs et quatre fautes directes pour déjouer Krajinovic juste et carré, faisant le meilleur départ possible et restant sur la même trajectoire pendant le reste de l’affrontement.

Federer a pris une pause dans le deuxième match après une erreur de revers du Serbe, offrant une autre pause avec un vainqueur de coup droit à 3-0 et un avantage de 5-0 grâce à un vainqueur de coup droit après seulement 15 minutes!

Servant pour le set à 5-1, les Suisses ont fustigé quatre vainqueurs pour conclure le premier match en 20 minutes, semblant vifs et déterminés à franchir le sommet dès que possible. Avec l’élan de son côté, Roger a forcé une erreur de Filip au début du deuxième set pour saisir une pause instantanée, perdant plus de chances à 3-1 et permettant au Serbe de reculer la pause à 3-4 après une erreur forcée du revers de Federer.

Resté concentré, Roger a gagné une autre pause quelques minutes plus tard à la suite d’une terrible erreur de Krajinovic au filet, ramenant le set à la maison dans le prochain match pour éloigner un set de la victoire après seulement 59 minutes. Filip a lancé le troisième set avec une double faute, accordant une pause à Roger qui a saisi des pauses supplémentaires dans les matchs cinq et sept qui l’ont envoyé au-dessus et dans les 32 derniers.