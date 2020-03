BNP Paribas Indian Wells 2020: tout ce que vous devez savoir

Amis, les 1000 premiers Masters de la saison sont là. En un clin d’œil, nous entrons dans le troisième mois de l’année avec l’arrivée de Puits indiens, par beaucoup appelé le cinquième Grand Chelem du circuit. Avec une durée de 10 jours et dans des installations impressionnantes pour les joueurs et les fans, il n’est pas surprenant que, année après année, il soit désigné comme le meilleur tournoi du circuit et c’est qu’à quelques endroits vous pouvez trouver un environnement aussi merveilleux que l’Indien. Wells Tennis Garden, dans cette enclave naturelle qui permet aux joueurs de tennis de dormir presque dans un endroit paradisiaque et où les fans peuvent voir très peu de mètres à leurs idoles sur les terrains d’entraînement.

Pour les fans

Le tournoi débutera le 12 mars et sera reporté au 22. Comme chaque année, les organisateurs veulent être innovants et offrir aux fans le meilleur des expériences où le tennis se respire dans tous les recoins du site. Même avant le début du tournoi, avec la dispute de deux tournois Challenger avec plusieurs des 100 meilleurs joueurs présents, Indian Wells peut être apprécié dans des expériences différentes et c’est que presque tous les jours il y aura une activité à effectuer ou un événement auquel assister . Tout cela, accompagné d’une offre gastronomique inégalée dans tout autre tournoi.

Dessin des photos

Comme d’habitude à Indian Wells, les cadres féminin et masculin seront dessinés à des jours différents, en donnant une importance à chacun. Par conséquent, la femelle tirera au sort ce lundi 9 mars prochain à 15 h 00, heure locale, soit à 12 h 00 le mardi 10 mars en Espagne. 24 heures plus tard, la même chose sera faite avec le mâle. À Break Point, nous apporterons l’analyse de l’équipe féminine quelques minutes après la fin du tirage au sort et pour le lendemain, nous offrirons un suivi en direct du tirage au sort de l’équipe masculine, également avec son analyse ultérieure.

Faible

Les fans de la vallée de Coachella manqueront beaucoup Roger Federer, qui est la victime la plus sensible de tout le tournoi. Les Suisses sont passés par la salle d’opération il y a quelques semaines et ne reviendront pas sur le circuit avant le tour de l’herbe, si tout se passe bien. Par conséquent, le finaliste de la dernière édition ne sera pas parmi ceux présents dans le tableau. A côté de lui, les victimes confirmées sont celles de Kei Nishikori, Guido Pella, Juan Martín del Potro et Andy Murray. Dans la section féminine, quant à lui, seul le retrait Danielle Collins et tous attendent l’état de Bianca Andreescu, la surprenante gagnante de l’année dernière. Sans concourir même en 2020, la Canadienne n’a pas encore officialisé si elle joue ou non pour défendre son titre.

Favoris

Cela fait quelques années que ce tournoi n’est pas particulièrement bon pour Novak Djokovic et Raphael Nadal, qui seront les deux premières têtes de série de l’équipe masculine. La dernière fois que les Baléares ont participé à la finale, c’était en 2013, la dernière année seulement où il avait gagné ici. De son côté, le Serbe, après trois titres consécutifs de 2014 à 2016, a subi des pertes précoces lors des trois dernières éditions, s’inclinant en 4R, 2R et 3R. Les raisons en sont multiples, mais si elles continuent au niveau affiché en ce début de 2020 et après ce qui a été vu à Dubaï et à Acapulco, il serait normal de les voir dimanche dernier se battre pour le titre.

Mais nous savons tous comment sont les Masters 1000 et le meilleur des trois sets, tout change. Les joueurs de tennis aiment Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev ou Dominic Thiem, vainqueur de l’édition 2019, ils auront beaucoup à dire et ils seront sûrement les grands dangers de Nole et Rafa, bien qu’il n’y ait pas d’autre surprise car il ne faut pas oublier l’arrivée l’an dernier aux rondes finales de joueurs de tennis comme Raonic, Kecmanovic ou Khachanov.

Dans la section féminine, nous nous répétons à nouveau et c’est-à-dire qu’un favori clair est de jeter une pièce en l’air. Lors du dernier Open d’Australie, les finalistes étaient Muguruza et Kenin, deux pour lesquels presque personne ne pari (surtout le second) avant le début du tournoi. Avec ce fait, où il y a plus d’une douzaine de joueurs à un niveau similaire, il est difficile de dire qui est au-dessus de qui. En attendant de voir si Andreescu peut jouer ou non, il faut être attentif Osaka, Barty, Pliskova, Bertens, Svitolina, Bencic, Serein, Halep, etc. Tout peut arriver ici.

Conditions du tournoi

Indian Wells est connu comme le 1000 Masters de dur en dur les plus lents de tout le circuit. Au cours des dernières années, son IPC (Court Pace Index) était d’environ 23-25 ​​points et en 2019, il avait une ascension à 32,1 points, ce qui le laisse encore loin du reste, malgré tout. Sa piste, à partir d’un matériau appelé Plexipave, a une catégorie 2 sur 5, ce qui fait que l’ITF le classe comme “Slow”. Le climat si sec qu’il a en étant à côté du désert, fait que l’air offre moins de résistance à la balle et le bateau est plus haut, ce qui favorise les joueurs de tennis avec beaucoup de spin dans leurs coups, comme Rafa Nadal, ce n’est pas surprenant C’est la piste dure du M1000 où les Baléares ont leur meilleur pourcentage de victoires.

