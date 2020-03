L’ancien joueur de tennis Bob Hewitt, condamné en 2015 à six ans de prison pour abus sexuel alors qu’il était entraîneur d’adolescents, sera liberté conditionnel le 24 avril prochain. L’Australien, l’un des meilleurs joueurs de double de l’histoire, et qui est entré au Temple de la renommée, une mention qui a ensuite été refusée pour sa condamnation, a abusé de trois adolescents alors qu’il était entraîneur entre les années 80 et 90.

