“Bonjour Roger, je suis d’accord”

Rafael Nadal est également d’accord avec Roger Federer sur son idée d’unifier les circuits ATP et WTA, comme les Suisses l’ont suggéré ce matin pour résoudre des problèmes, même si les Espagnols qualifient “Ce serait aussi bien de sortir de cette crise mondiale”.

22/04/2020

Agir à 19:26

CEST

EFE

Dans un message sur les réseaux sociaux, Nadal dit: “Bonjour @rogerfederer Comme vous le savez de nos entretiens, Je suis complètement d’accord comment ce serait formidable de sortir de cette crise mondiale avec l’union du tennis masculin et féminin dans une seule organisation “.

La bonne relation entre Nadal et Federer a de nouveau été démontré dans le direct que les deux ont joué lundi. Toujours dans l’accord des deux avec les Serbes Novak Djokovic à propos de eil finance les joueurs de tennis les moins bien classés que les organisations de tennis ont accepté de mettre en œuvre et qui pourraient être autour les six millions d’euros.

Avant, les Espagnols Garbiñe Muguruzaroumain Simona halep, la suisse Belinda Bencic et l’Australien Nick Kyrgiosils ont montré votre soutien à l’initiative de Federer.

Plus significatif était le message de l’américain Billie Jean King, une des fondateurs et président de la WTA. L’ancien joueur légendaire vétéran, ancien capitaine de l’équipe de la Coupe de la Fédération américaine avec 39 titres du Grand Chelem, dont le simple, le double et le mixte, a déclaré: “Je suis d’accord, et je le dis depuis le début des années 70. Une seule voix, femmes et hommes ensembleça fait longtemps ma vision du tennis “Dit King.

“La WTA seule a toujours été le plan B. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d’onde. Faisons-le arriver “.

