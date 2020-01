Bonne journée pour les Espagnols en double

Journée de surprises que nous avons eues aujourd’hui dans la modalité double dans ce Open d’Australie 2020. Le couple français formé par Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert a été éliminé au premier tour contre le duo formé par l’Italien Simone Bolelli et le Français Benoit Paire 6-4 et 7-6 (3). En ce jour, nous devons souligner les défaites du couple formé par Lleyton Hewitt et Jordan Thompson contre les Sud-Coréens Ji Sung Nam et Min-Kyu Son 6-2 et 6-3. Oui, d’autres couples illustres tels que Melo & Kubot, Dodig & Polasek ou Peers & Venus battent.

Quant à la représentation espagnole, victoire du couple formé par Jaume Munar et Juan Sebastian Cabal sur Taylor Fritz et Tommy Paul 3-6, 7-5 et 6-3, dans un match où le couple hispano-colombien était moins plus au fil des minutes. Dans la modalité du double féminin, le couple formé par Sara Sorribes et Georgina García-Pérez a battu Monique Adamczak et Katarina Srebotnik 6-2 et 6-4. Lara Arruabarrena a également gagné en partenariat avec Ons Jabeur, battant Samantha Stosur et Ellen Perez 6-4, 1-6 et 7-5.

Dans la modalité du double mixte, le couple formé par l’Espagnol David Vega et l’Australienne Monique Adamczak est tombé devant le duo formé par Nick Kyrgios et Amanda Anisimova 7-5 et 6-4.

.