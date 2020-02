Bonne nouvelle pour les fans de tennis: Amazon Prime Video étend sa couverture de tennis en direct

Les abonnés d’Amazon Prime Video au Royaume-Uni et en Irlande pourront regarder plus de 80 tournois de l’ATP Tour et du WTA Tour cette année après que la société a annoncé une extension de sa couverture de tennis en direct.

Le service de vidéo à la demande a commencé à diffuser des événements ATP l’année dernière et a ajouté des tournois WTA à son service au début de 2020, tandis que les abonnés auront également une fois de plus un accès exclusif à l’US Open de cette année depuis Flushing Meadows.

Catherine Whitaker et Marcus Buckland continueront de présenter la couverture de tennis en direct de Prime Video.

Les anciens joueurs Martina Navratilova, Greg Rusedski, Daniela Hantuchova, Tim Henman et Annabel Croft fourniront des commentaires et des analyses avec Sam Smith, Mark Petchey, Robbie Koenig et Nick Lester en tête d’affiche de l’équipe de commentateurs.

Certains des grands tournois à venir qui seront couverts par Prime Video incluent les événements conjoints ATP-WTA BNP comme le Paribas Open d’Indian Wells (11-22 mars) et le Miami Open (24 mars-5 avril), le Madrid Open ( 2-10 mai) et le Western & Southern Open à Cincinnati (16-23 août).

La saison sur gazon sera également couverte en direct avec le WTA Libema Open (8-14 juin), les championnats ATP Fever Tree du Queens Club (15-21 juin) et le Halle Open (15-21 juin) parmi les tournois. être projeté.

Roland-Garros sera disponible pour les abonnés d’Eurosport Player au Royaume-Uni via Prime Video Channels tandis que les temps forts quotidiens de Wimbledon et la couverture en direct des finales hommes et femmes sont disponibles moyennant un supplément de 6,99 £ par mois.

Dates clés des tournois d’Amazon Prime Video.

