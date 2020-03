Bordeaux Challenger annulé en raison d’un coronavirus

Les organisateurs du Bordeaux Challenger ont décidé d’annuler l’événement de cette année en raison de l’épidémie de coronavirus, selon We Love Tennis France. Jeudi dernier, l’ATP a suspendu la tournée pendant six semaines en raison du coronavirus. Le Tour devrait se poursuivre le 27 avril, mais beaucoup doutent que le Tour se poursuivra en effet après l’expiration de la suspension de six semaines.

La croyance autour du Tour est que toute la saison sur terre battue finira par être annulée et que la saison pourrait se poursuivre en juin, lorsque la saison sur herbe commencera. Le Bordeaux Challenger devait démarrer dans un peu moins de deux mois, mais les organisateurs ont tout de même décidé de l’annuler.

L’événement de Bordeaux n’aura pas lieu du 11 au 17 mai, car les organisateurs du tournoi ont décidé de mettre la santé et la sécurité de toutes les parties impliquées à la première place. Cependant, les organisateurs du tournoi ont ajouté qu’ils espéraient que l’événement se déroulerait à nouveau en 2021.

Au cours de la dernière décennie, certains joueurs notables ont figuré au Bordeaux Challenger. L’ancien n ° 7 mondial Richard Gasquet a tout gagné au Challenger de Bordeaux en 2010, tandis que le n ° 9 mondial Gael Monfils est allé jusqu’au bout en 2013.

Lucas Pouille, un demi-finaliste de l’Open d’Australie 2019, a joué à Bordeaux en mai dernier et a remporté la victoire après avoir battu le Suédois Mikael Ymer en finale. L’ancien numéro 69 mondial Thanasi Kokkinakis a remporté la principale gloire de Bordeaux en 2015, tandis que la star américaine montante Reilly Opelka a remporté le titre en 2018.

En raison de sa date dans le calendrier, le Challenger de Bordeaux est un bon endroit pour les joueurs qui veulent une préparation supplémentaire avant l’Open de France.