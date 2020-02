Boris Becker compare la blessure d’Andy Murray à Roger Federer

Après avoir remporté le titre à Anvers l’an dernier, Andy Murray s’est de nouveau blessé lors de la finale de la Coupe Davis à Madrid. Le triple champion du Grand Chelem a raté la Coupe ATP et l’Open d’Australie et pourrait revenir directement à la saison d’herbe.

Fin novembre 2019, un documentaire télévisé, Andy Murray: Resurfacing, a été publié sur la plateforme Amazon Prime, détaillant les différentes tentatives de Murray pour surmonter sa blessure à la hanche sur une période de deux ans, de sa défaite à Wimbledon en 2017 à sa victoire en double. au Queen’s Club en 2019.

S’exprimant lors des Laureus Sports Awards à Berlin, Boris Becker a exprimé ses réflexions sur Murray: «Cela commence toujours par la bonne mentalité, mais de toute évidence ses problèmes ont été physiques, avec la chirurgie de la hanche que vous ne dérangez pas.

Il est un dur à cuire et il trouvera un moyen de revenir “- a-t-il dit. Quand on lui a demandé si Murray pouvait copier Roger Federer, Becker a ajouté:” Federer n’était pas si gravement blessé. Tant qu’il croit, veut revenir et se remettre physiquement à 100%, une fois qu’il a la raquette en main, un bon jour, il peut battre n’importe qui ».

Pendant ce temps, John Newcombe a parlé de Murray: “Je ne vois pas comment Andy Murray pourra jamais redevenir le joueur qui lui a donné son âge et la nature chronique de sa blessure à la hanche”, a-t-il déclaré à Herald et Times Sport.

À son âge, il faut plus de temps pour récupérer, donc je ne pense pas qu’il puisse gagner plus de tournois du Grand Chelem et rivaliser régulièrement avec Djokovic, Nadal et même Federer qui est au crépuscule de sa carrière. Il y a une dizaine d’années, j’avais prédit qu’Andy prendrait sa retraite après avoir remporté deux ou trois tournois majeurs et c’est exactement ce qu’il a fait. Mais il a subi une grave blessure et à 32 ans, il ne va pas aller mieux. ”