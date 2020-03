Boris Becker croit en la reprise d’Andy Murray

Alors que le tennis a été complètement paralysé sur les deux circuits, on se demande quel tournoi aura la chance de retrouver la normalité, une prédiction que personne n’ose évaluer en toute sécurité. Il est question que toute la tournée européenne d’argile pourrait être annulée et Wimbledon ou le tour de l’herbe, une situation qui, individuellement, pourrait donner Andy Murray une opportunité de gagner du temps et de jouer à la maison. Toujours sans nouvelles de l’état de l’Ecossais et de la possibilité qu’Andy doive subir à nouveau une intervention chirurgicale, l’Allemand Boris Becker a évalué, dans le Daily Mirror, l’horizon de Murray à un niveau compétitif.

Boris est convaincu que l’Ecossais peut à nouveau se mesurer aux meilleurs. “Si Andy peut garder la forme, je pense toujours qu’il pourrait défier les meilleurs joueurs du monde. Il doit être patient, ce qui est très difficile lorsque vous êtes absent depuis si longtemps. Il doit à nouveau développer sa forme physique, mais juste il peut le faire sur des pistes d’entraînement et jouer des tournois. Plus il joue de tournois, plus il jouera régulièrement avec les meilleurs joueurs. Andy n’est pas si vieux. Il a 32 ans et le temps est toujours de son côté. Je ne pense pas qu’il lui soit impossible de nous pouvons le revoir près du sommet du classement, mais bien sûr, il doit rester en forme. “

“Quand il a pris sa retraite à Melbourne, j’ai eu peur pour lui”

Cependant, l’ancien numéro 1 mondial doit gagner en continuité physique et ne plus avoir de blessures. “Je dois admettre que lorsque Andy a pris sa retraite de l’Open d’Australie, j’ai eu peur pour lui. Il n’y a rien de pire chez un athlète qui ne peut pas concourir en raison d’une blessure. Cela m’est arrivé et cela est arrivé à la plupart d’entre nous. Lorsque vous compétitionnez au plus haut niveau, vous ne voulez pas être puni pour blessure. C’est la pire façon d’arrêter votre sport. Il veut se retirer de son plein gré et la décision ne peut lui être retirée par quelque chose qu’il ne peut contrôler. C’est pourquoi j’espère vraiment qu’Andy pourra se remettre sur la piste pour quelques années de plus. “

L’Allemand clôture ses réflexions avec l’espoir que, s’il peut jouer, Murray atteindra bien Wimbledon. “Je pense qu’Andy a besoin de Wimbledon, et Wimbledon a besoin de lui. C’est toujours plus amusant quand les fans locaux ont un favori à suivre, et c’est un grand champion de Wimbledon, Andy est une grande partie du tournoi. Je dirais vraiment Il nous a manqué l’an dernier, même s’il a joué en double. Nous voulons tous le voir en simple cette année parce que ce serait bon pour le championnat. “

