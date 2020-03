Boris Becker est une partie très importante de l’équipe

Le capitaine de la Coupe Davis en Allemagne, Michael Kohlmann, a déclaré que Boris Becker, le chef du tennis masculin au DTB, était une partie très importante de l’équipe, s’exprimant avant la rencontre de l’Allemagne en Coupe Davis contre la Biélorussie ce week-end.

Parlant de l’ancien triple champion de Wimbledon, Kohlmann a déclaré: “Il donne toujours aux garçons cette image de soi, avec laquelle il a fait face à la pression. Il est une partie très importante de l’équipe.” Les Allemands seront privés de leur meilleur joueur Alexander Zverev ce week-end.

Kohlmann a déclaré qu’il avait parlé à Zverev de son match contre la Biélorussie à l’Open d’Australie de Melbourne en janvier. “Et il est rapidement devenu évident que s’il jouait Acapulco et Indian Wells, il ne jouerait pas ici.”

Kohlmann garde espoir que Zverev sera disponible pour la finale à Madrid. “Nous parlerons de Madrid si nous sommes qualifiés.” Parlant de leurs joueurs actuels Jan-Lennard Struff et Philipp Kohlschreiber, Kohlmann a déclaré: “Il (Struff) est très présent sur le terrain, il continue, il n’abandonne jamais, son attitude est absolument exemplaire.

(Kohlschreiber) est un joueur d’équipe incroyable, il apporte beaucoup d’énergie et est un gars totalement positif. “Les autres joueurs de l’équipe sont les vainqueurs de l’Open de France l’année dernière Kevin Krawietz et Andreas Mies pour les doutes et Dominik Koepfer est le cinquième homme Le vainqueur de la rencontre entre l’Allemagne et la Biélorussie se qualifiera pour la finale du Groupe mondial de la Coupe Davis à Madrid en novembre.