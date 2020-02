Boris Becker exhorte la prochaine génération à cesser de se cacher derrière Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic

Boris Becker pense que les plus jeunes joueurs du circuit ATP “sont assez bons” pour gagner des tournois majeurs, mais ils doivent arrêter de se cacher derrière Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Les Big Three ont remporté 56 tournois du Grand Chelem entre eux alors qu’ils ont partagé les 13 dernières tournois majeurs avec Djokovic et Nadal en remportant cinq chacun et Federer en remportant trois.

Quelques jeunes joueurs ont levé la main ces dernières années, Dominic Thiem ayant atteint trois finales du Grand Chelem tandis que Daniil Medvedev a amené Nadal à cinq sets lors de la finale de l’US Open l’année dernière.

Cependant, l’attente d’un nouveau grand gagnant se poursuit et l’ancien numéro un mondial Becker pense que la soi-disant prochaine génération utilise les Big Three comme «excuse».

«Nous voulons que la jeune génération prenne les morceaux et ça se passe; c’est un processus. Dominic Thiem a poussé Novak Djokovic à cinq sets en Australie », a-t-il déclaré.

«Il y a quelques joueurs talentueux, mais les trois premiers sont toujours bons. Il est facile de se cacher derrière Federer, Nadal et Djokovic car ils sont si bons que personne ne vous critiquera pour avoir perdu contre eux.

“C’est quelque chose que vous pouvez parfois prendre comme excuse. Il est temps que quelqu’un dise aux jeunes joueurs de commencer à gagner les majors car ils sont assez bons. Mais tout commence par la bonne attitude et la bonne mentalité. »

