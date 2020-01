Boris Becker explique pourquoi il ne veut pas jouer le rôle de coach Zverev

La légende du tennis allemand Boris Becker a expliqué pourquoi il n’était pas intéressé à devenir l’entraîneur de l’actuel joueur de tennis allemand n ° 1, Alexander Zverev. Selon The Bild, Becker dit qu’il a assez sur ses mains avec son rôle à la Fédération allemande de tennis et son travail de commentateur à la télévision.

“J’ai beaucoup à faire en tant qu’expert TV et dans le DTB (Head of Men’s Tennis). Je ne veux pas abandonner parce que j’aime beaucoup le faire. Si vous êtes entraîneur, c’est un plein- travail à temps, alors beaucoup n’est plus possible.

En général, cela n’a rien à voir avec Zverev. “En parlant de la récente explosion de Zverev contre son père, qui a joué un rôle central dans la carrière de son fils jusqu’à présent, à la Coupe ATP, Becker dit qu’il y a toujours des conflits entre parents et enfants et qu’il ne faut pas trop y lire.

“C’est un être humain, il a laissé échapper une émotion. Rétrospectivement, il est désolé, je suppose qu’il s’est excusé auprès de lui. J’ai aussi des fils qui se conduisent parfois mal. Regardez Tsitsipas avec son père ou McEnroe.” Concernant les problèmes de service de Zverev à la Coupe ATP, Becker déclare: “J’ai également eu un mauvais virage pendant un an, et Lendl n’a jamais eu de coup droit pendant un an.

Ce n’est pas rare. Souvent, cela n’a rien à voir avec le tennis. Ce ne sont pas des ordinateurs, ce sont des gens. Ils ont des sentiments, des émotions. Je suis son ami et je ne lui souhaite que le meilleur. Je serais la personne la plus heureuse s’il remportait l’Open d’Australie.

Mais il sait aussi que je suis un gars honnête et lui dis plus en privé qu’en public. La critique n’est venue de nulle part, elle est bien intentionnée. Je sais exactement comment il va et j’en connais les raisons. Je vais seulement lui en parler. “

Zverev traverse actuellement le troisième tour de l’Open d’Australie à Melbourne et affrontera l’Espagnol Fernando Verdasco samedi.